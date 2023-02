El Leganés preguntó por Jorge Herrando

El buen papel de Jorge Herrando en el Promesas no está pasando desapercibido. Además de las últimas llamadas de Jagoba Arrasate para que subiera al primer equipo, se ha producido el interés de equipos de Segunda. Concretamente, el Leganés, que buscaba central, llamó al club para preguntar por su situación y abordar una posible cesión, algo que no cristalizó finalmente. El Sporting de Gijón es otro de los conjuntos que ha seguido al canterano, aunque en su caso no se ha dirigido a Osasuna.

La idea que manejan los rectores del club rojillo es que el defensa termine su ciclo con el Promesas esta temporada y el curso que viene tiene opciones de estar definitivamente en el primer equipo. El préstamo a un equipo de la categoría de plata es otra vía que estará abierta a la vista del interés que ya ha despertado.

RENOVACIÓN AL CAER

El central zurdo, que cumplirá 22 años en febrero, está llamado a cosas importantes. Desde hace meses, Osasuna y el futbolista abordan la renovación de contrato para fortalecer la apuesta sobre el navarro, que termina contrato en 2024. Subirá su estatus, lo que se ha ganado a pulso.

Las conversaciones marchan por buen camino y las partes quedaron en pulir los últimos flecos una vez cerrado el mercado invernal.