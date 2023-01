El Atlético viene encendido

Las últimas horas en el Atlético de Madrid han sido turbulentas. Su temporada está siendo de lo más gris. Solo le queda una competición después de haber dicho adiós en Europa y en la Copa. En la Liga no es que vaya sobrado. Habla del mérito de los de Arrasate, pero también de los problemas que afectan a un proyecto que ha perdido vuelo. Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad se escapan. . Su temporada está siendo de lo más gris. Solo le queda una competición después de haber dicho adiós en Europa y en la Copa. En la Liga no es que vaya sobrado. Osasuna , de hecho, alcanzará este domingo a los colchoneros en caso de ganar., pero también de los problemas que afectan a un proyecto que ha perdido vuelo. Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad se escapan.

Fernando Ciordia

En el Metropolitano, el Cholo ya no parece que sea tan indiscutible. Este sábado en su comparecencia, se trató el tema de su continuidad. “Mi contrato depende mucho de cómo terminemos la temporada”, admitió, dando a entender que el pase a la Liga de Campeones se convierte en un asunto crucial de cara a la segunda mitad de la temporada.

nebulosa de indignación después de las críticas vertidas sobre el estamento arbitral. El consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, escribió una dura carta al entender que su equipo había sido perjudicado en el partido copero del Bernabéu por no haber sido expulsado Ceballos. Se juega mucho en El Sadar , adonde llega bajo unadespués de las críticas vertidas sobre el estamento arbitral. El consejero delegado,, escribió una dura carta al entender que su equipo había sido perjudicado en el partido copero del Bernabéu por no haber sido expulsado Ceballos.

“El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica”, apuntó el dirigente.

“El sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos. Debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes. Ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas”, añadió.

"TE QUEDAS EN PAZ"

Simeone respaldó a Gil Marín destacando que nunca han buscado excusas. “Pero evidentemente ante una situación extremadamente clara, él expresó lo que muchos se callan y lo sintió y lo dijo con total naturalidad. Es lo más sano”, dijo el técnico. “Está bien que desde el club se haya transmitido lo que sentimos y vemos”. El Cholo se resignaba: “Cuando uno da todo y se juega como lo trabajamos, te quedas en paz. Hiciste lo que tenías que hacer. Esa es la forma de entender la vida. Estoy con la tranquilidad de haber hecho un gran partido. Por circunstancias no pudo estar de nuestro lado”.

La pregunta es si pagará Osasuna los platos rotos arbitrales.

El Cholo destaca la identidad de Osasuna

En una rueda de prensa de siete minutos sin preguntas directas sobre Osasuna, el Cholo se refirió a los rojillos. “Viene entusiasmado y con un gran trabajo de su entrenador, muy regular en el tiempo que lleva. Siempre competitivo, siempre partidos difíciles y complejos. Están con esa energía positiva que te lleva a estar en semifinales. Seguramente rotará como viene haciéndolo porque tiene chicos que están comprometidos con la idea que tienen”.

Alberola vuelve a El Sadar con una historia de superación en la mochila

Siempre que arrecian fuertes críticas de un club contra una actuación arbitral, se pone el foco en el siguiente colegiado. El Atlético es un grande y se ha hecho notar. El diario Marca recogió las palabras de Gil Marín en su portada como asunto principal. El foco se pondrá este domingo en Javier Alberola Rojas, el designado para impartir justicia y que regresará a El Sadar.

Su vuelta a Pamplona se engloba en un marco especial conociendo su historia de superación personal. Problemas cardiovasculares le alejaron de los terrenos de juego siete meses, hasta que reapareció a final de año. Todo comenzó el pasado verano en las pruebas físicas a los árbitros previas a la temporada. “Tenía un brazo muy hinchado, vi que algo iba mal”, contaba a la RFEF. En el hospital, se encontró con un duro diagnóstico: “Obstrucción de dos venas a la altura de la clavícula”. Para su fortuna, relataba Alberola, “la circulación de la sangre se cortó hacia la zona del brazo y no hacia el corazón o la cabeza, con lo que el escenario habría sido totalmente diferente y grave”.

El colegiado tuvo que ser intervenido en dos ocasiones. “Me quitaron la costilla accesoria que provocó que las venas se obstruyesen”. Le dieron el alta, pero no fue el final. Tres días estaba en la UCI. “La cirugía me había provocado un neumotórax y me quitaron dos litros y medio de sangre”. La recuperación fue lenta. Un mes tumbado en el hospital. En reposo y con fiebre.

Será la octava vez que el colegiado de Ciudad Real, de 31 años, pite en El Sadar. Considerado como el mejor árbitro de la 2022-23, lleva seis años en la máxima categoría. Los antecedentes pintan bien. El último trae buenos recuerdos, 3-1 al Levante el curso pasado. También dirigió el reciente Betis-Osasuna de Copa.