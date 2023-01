David García, incombustible desde el Mundial

Sus números desde la cita mundialista son una locura. Nadie los iguala, ni siquiera los porteros y mucho menos futbolistas de campo. Acumula 810 minutos, el 100% de los posibles. Todo comenzó en Arnedo el pasado 21 de diciembre. El técnico Jagoba Arrasate alineó para la Copa del Rey un once alternativo con la incursión del central. Disputó los 90 minutos ante el modesto equipo riojano.

Por supuesto, su contador siguió en el último partido liguero del año, en San Sebastián, el 31 de diciembre. Disputó los 90 minutos. Cinco días después también formó parte del once titular en Tarragona. Unos dieciseisavos del torneo copero que regaló a Osasuna 30 minutos extra por una inesperada prórroga. David García compitió durante los 120. Viaje de vuelta a Pamplona, sesión de recuperación y nuevo compromiso liguero. ¿Iba a descansar en San Mamés? No. El de Ibero compitió los 90 en un duelo muy especial para él. Después del trabajado empate a cero, el central recibió en el césped una camiseta conmemorativa con sus 250 partidos vestido de rojillo. Una semana después, en El Sadar contra el Mallorca, el defensor siguió a lo suyo. Otros 90 para el contador. ,

La cuesta de enero se iba a poner más empinada. Las piernas ya pesaban, pero daba igual. En el Benito Villamarín se daba un billete para los cuartos del torneo del K.O. Cita histórica que no se perdió David García. Todo parecía indicar que el partido se acabaría en el 90 cuando el avión navarro se elevó en el segundo palo para firmar un cabezazo y forzar la prórroga. Otros 30 minutos extra.

SEGUIDO POR KOUNDÉ

Sin embargo, era turno de pensar ya en el Sevilla. Veinte días después de jugar en Tarragona, Osasuna debía afrontar su sexto partido. No se lo perdió el capitán David García que, además, jugó los 120 minutos rindiendo a un gran nivel. Su contador estaba a punto de explotar. 630 minutos disputados este mes. Tres partidos de Liga y otros tres coperos, todos ellos con prórroga.

El único rival que se acerca al navarro es Jules Koundé, central del Barcelona. El internacional francés lleva 600 minutos en enero. Ha competido en seis de los siete encuentros que han jugado los azulgrana. Suma los 90 reglamentarios ante el Atlético de Madrid (Liga), Real Madrid (Supercopa de España), Getafe (Liga) y Real Sociedad (Copa) y 120 frente al Intercity (Copa) y Betis (Supercopa de España).

El francés y el navarro volverán a mantener un pulso este fin de semana. Parece una quimera que David García se pierda la cita contra el Atlético de Madrid. Y Koundé también será de la partida hoy contra el Girona en Montilivi.

CONTRATO HASTA 2026

El gran rendimiento del navarro en las últimas temporadas le ha colocado en la agenda de muchos directores deportivos, tanto nacionales como de Europa. No es raro ver a ojeadores de potentes clubes en El Sadar . Los rumores en cada mercado de fichajes han sido una constante los últimos tiempos. Ante toda esta expectación, la entidad navarra quiso blindarlo en mayo de 2021 al ofrecerle un contrato de larga duración y fijando una cláusula de 20 millones de euros. “A no ser que pase nada raro seré rojillo hasta 2026. A la gente le gusta hablar demasiado, le gusta hablar de los demás y eso es lo que me da pena a mí, que la gente ponga mi nombre en boca de la gente…”, declaró con rotundidad en un acto pasado en Fustiñana. A David no le gustan las medias tintas.