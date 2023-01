Una resaca de apenas 57 segundos en el Telediario

La eliminatoria entre Osasuna y Sevilla de cuartos de Copa terminó de madrugada. Muchos aficionados al fútbol se levantaron sin saber cuál de los dos había dado el salto a semifinales. ¿Cómo fue la resaca de la victoria rojilla? De perfil más bien bajo, testimonial en los programas deportivos de las televisiones más centrados en la previa Real Madrid-Atlético. Bien tratados en los principales programas deportivos de radio, y ensalzados en la prensa escrita.

TVE, de quinto tema. En el espacio de deportes del Telediario, la noticia de apertura fue la previa Real Madrid-Atlético, a la que le dedicaron 3:45 minutos. Le siguieron 32 segundos para el previo entre Valencia-Athletic, 1:14 del resumen del Barcelona-Real Sociedad. Sorprendentemente colaron una noticia de 19 segundos sobre un posible regreso de Guardiola al Barça. Como quinto tema del informativo y con 57 segundos de duración ofrecieron un resumen de la eliminatoria rojilla. Cerraron con 51 segundos del Mundial de Balonmano.

Antena 3 y sus 15 segundos. El espacio de deportes del informativo de mediodía de Antena 3 tiene una concepción temática particular. Abrió con un reportaje de olas gigantes de surf de 1:45. A lo que siguieron dos piezas de más de un minuto sobre una ajedrecista iraní y una taekwondista con velo. La clasificación de Osasuna para semifinales fue la séptima pieza, con una duración de 15 segundos exactos, y el recuerdo de que 18 años después está en semis.

Cuatro: La mitad que el Barça. Deportes Cuatro optó por abrir el espacio deportivo del informativo de mediodía con una mezcla del muñeco de Vinicius, el delito de odio y la previa del derbi madrileño de Copa de 2:18 minutos. Se extendieron con la eliminatoria Barcelona-Real Sociedad, con una pieza de 3:47 minutos y especial hincapié en Dembelé. Fue la eliminatoria rojilla la que ocupó el tercer puesto en el espacio de Cuatro. Un resumen de 1:31 minutos con los goles, palabras de Sampaoli y también de Jagoba Arrasate. Cerraron con dos piezas de Djokovic y la NBA de 30 segundos cada una.

COPE, la prórroga. El Partidazo de Cope, el programa deportivo nocturno líder de la radio española, abrió su espacio con los últimos minutos y la prórroga del partido que se vivió en El Sadar. Le dedicaron 67 minutos, alternando la narración con la habitual tertulia de colaboradores más centrados en el partido del Barcelona y la previa del derbi madrileño. Tras el partido hubo 53 minutos de opinión centrado en el Madrid-Atlético. Eso sí Juanma Castaño dijo que “la Superbowl es como un Osasuna-Sevilla, pero con casco”, por la tradicional dureza que solían encerrar.

El Larguero, la apertura. Manu Carreño abrió el espacio deportivo nocturno de la SER con el final del Osasuna-Sevilla en directo, el calor de la grada de sonido ambiente en una noche fría. “Es espectacular que cerca de 20.000 personas estén festejando que desde hace 18 años los rojillos no se metían en una semifinal”, dijo Carreño.

Radioestadio, enterito. Onda Cero enlazó también su carrusel de partidos con el espacio nocturno habitual dirigido por Edu García. Ofrecieron el final del segundo tiempo íntegro y también la prórroga. Después del encuentro conversaron con Jon Moncayola, que no escondió la noche especial que había vivido. “Creo que es el partido más importante que he jugado en mi vida, y tengo ganas de semifinal”, explicaba.

Bien valorado en la prensa. En cuanto a los periódicos, todos tuvieron palabras de alabanza hacia el partido que firmaron los rojillos. “Osasuna hunde al Sevilla” tituló El País y apuntó “el frío intenso en Pamplona se transformó en un calor abrasador. Osasuna estará en las semifinales”. El Mundo encabezó su crónica con “Osasuna sueña a lo grande”. Y apuntaba: “Lo de Osasuna es otra cosa. Una economía cromática. Una gravedad con fugas de luz”. Con “Abde lleva a Osasuna a las semifinales de Copa” tituló Marca su crónica de la clasificación rojilla.

1.337.000 espectadores vieron el partido

A pesar de arrancar a las diez de la noche, de ser un día laborable y terminar de madrugada la eliminatoria Osasuna-Sevilla tuvo una buena respuesta por parte del público en Televisión Española. La retransmisión que hicieron desde Madrid David Figueria con los comentarios de Carlos Marchena y el Chapi Ferrer contó con una audiencia de 1.337.000 espectadores, lo que significa una cuota de pantalla de un 9,9%, que en la prórroga se fue a un 14,9% cuando 1.314.000 estuvieron delante del televisor. Datos que le sirvieron al partido para ser el programa más visto en esa franja horaria. La eliminatoria perdió un 0,2% respecto a la anterior eliminatoria televisada. El programa más visto fue El Hormiguero, con Chicote, con 2,5 millones.