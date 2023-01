La razón por la que el Osasuna-Sevilla se jugó tan tarde

El horario había sido tema de debate. La afición mostró con razón sus críticas. La explicación hay que encontrarla en los operadores audiovisuales. La Federación Española de Fútbol no tiene reguladas las franjas horarias como sucede con LaLiga y deja libertad a las dos fuentes televisivas que tienen comprados los derechos. Televisión Española y Movistar buscaban el horario de máxima audiencia, el prime time. Al ente público le correspondía elegir en primer lugar. Optó por el Real Madrid-Atlético para programarlo este jueves a las 21.00 horas. El siguiente era para la plataforma de pago, en este caso el Barcelona-Real Sociedad del miércoles a las 21.00 horas. Los dos partidos de cuartos de final restantes se señalarían a continuación. TVE escogió el Osasuna-Sevilla y, sin poder fijarlo a la misma hora que el Camp Nou, consideró las 22.00 para su interés de audiencia después del Telediario y no la franja de las 20.00, como sí hizo Movistar para el Athletic-Valencia. Con todo, si quiere potenciar su producto, no se explica que la federación no haya evitado que se solapen tramos de los dos partidos de cada jornada.