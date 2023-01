Osasuna se gana el corazón del Fuentes

De los infinitos momentos que todavía recuerda el osasunismo, el más emotivo de todos fue el homenaje a los familiares de Luismi, futbolista del Fuentes fallecido el pasado diciembre en un accidente de tráfico. La entidad navarra aprovechó la eliminatoria frente al Sevilla para invitar también al cuerpo técnico del equipo aragonés, así como a la directiva y al resto de jugadores de la primera plantilla. Fueron minutos de muchas lágrimas, agradecimientos e instantes que quedarán grabados en la mente y el corazón.

“Todo lo que pueda decir sobre lo vivido en El Sadar se queda corto. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Osasuna, club que se ha ganado completamente mi corazón y el de toda mi familia. Eternamente agradecida con vosotros”, publicó en sus redes sociales Mar López, hermana del fallecido. En la misma línea se pronunció el capitán Adrián Garín: “Es una barbaridad. No me lo esperaba. No tengo palabras para describir esto. Me acuerdo mucho de mi compañero, que sé que le gustaría haber estado aquí. Para él, esto sería increíble”.

Los jugadores del Fuentes, equipo que milita en la Regional Preferente aragonesa, se sintieron unos privilegiados durante la noche mágica en El Sadar. Pudieron charlar con los futbolistas de Osasuna en el túnel de vestuarios y se fotografiaron con ellos segundos antes del partido. Siguieron el calentamiento desde la banda e inmortalizaron cada momento con sus teléfonos móviles. El juego de luces, los cánticos del graderío y las bromas con las mascotas Rojillo y Rojilla. “Nos ganaron el corazón cuando vinieron allí y se comportaron de una manera excelente. Demuestran a la altura que está el club. Gracias a este gesto hemos vuelto a recuperar la emoción y la ilusión de aquellos días en Fuentes, que fueron tan especiales para nosotros. Esto es un sueño para gente amateur que tenemos otras profesiones y el fútbol solo es ocio. Vivir esto y acercarnos al profesionalismo es increíble. He notado en los entrenamientos que era una semana especial, que íbamos a vivir algo único otra vez”, confesó sobre el terreno de juego el técnico aragonés Iván Ballestero.

Entre todos intentaron arropar a los padres de Luismi que, con ojos vidriosos, intentaban no perderse ningún detalle del homenaje. El padre, Miguel Ángel López, se daba palmadas en el pecho en señal de agradecimiento. También mandó un beso al cielo. “Futbolistas que ganan un dineral nos abrazaron, nos besaron… Luismi nos sigue regalando cosas desde el cielo”, recordaba este jueves para el Heraldo. La madre, Marysol Andrés, no se separó de su marido. Los dos, junto a la hermana Mar, recogieron el ramo de flores que les entregaron Rubén Peña y Nacho Vidal. También se acercó Rubén García, uno de los ídolos de su hijo fallecido de forma trágica. El colofón final fue la foto que se pudieron hacer todos los protagonistas con el once titular de Osasuna. La camiseta blanca de Luismi, con el dorsal 4, presidió el momento emotivo. Flor de piel en El Sadar. “No tengo palabras al ver un estadio así. Lo más grande que nos ha dado el fútbol lo hemos conseguido en una ciudad como Pamplona. Es muy curioso. Esto es una manera de hermanamiento con el club y nos crea una vinculación que para nosotros será recordada toda la vida”, apuntó el capitán del conjunto aragonés.

Las redes sociales se hicieron eco del homenaje y Osasuna recibió la felicitación de numerosos clubes nacionales. También del presidente de Aragón, Javier Lambán. “Gestos como éste de Osasuna en la Copa del Rey homenajeando a Luismi delFuentes hacen grande al fútbol”, publicó.