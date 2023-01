Los datos físicos revelan el esfuerzo titánico de Osasuna contra el Betis

De los 853 metros de Jon Moncayola a alta intensidad, a los casi 16 kilómetros de Aimar Oroz. Los 120 minutos, más los penaltis, supusieron un gran desgaste en las piernas de los jugadores de Osasuna para firmar una noche inolvidable. La clasificación a los cuartos de final en casa del campeón a partido único conllevó un trabajo de pico y pala sobresaliente. El Betis no estuvo cómodo y los rojillos compitieron con ese gen característico para mantener viva la llama. El final resultó épico.

En el plano físico, los números descifran algunas claves interesantes sobre la puesta en escena rojilla, que acabó imponiéndose en la prórroga con mejores sensaciones que su adversario. Y en su propio campo.

AIMAR, FÚTBOL Y CASI 16 KILÓMETROS

Hubo un jugador sobre el césped que superó los 15 kilómetros recorridos y estuvo cerca de los 16: Aimar Oroz. La media en un partido suele oscilar entre 8 y 12 km. El de Arazuri no solo posee un talento innato en sus botas, sino que se desgasta en la presión. Los datos lo corroboran con ese esfuerzo. Jugó los 120 minutos e iba a tirar el quinto penalti. No hizo falta. Acabó muy bien físicamente y es uno de los futbolistas que no suele cambiar Arrasate en el frente de ataque. Solo Canales mejoró esos registros. Después del ‘22’ rojillo aparecen Rubén García (14,6 km) y Jon Moncayola (14,4), como futbolistas más destacados situándose muy por encima del resto.

TODOTERRENO MONCAYOLA

Empezó de lateral derecho y centró su posición con la entrada de Diego Moreno. El desgaste y la zancada de Jon Moncayola se dejó ver en el Villamarín. Sumó esfuerzos a alta intensidad, el rey en ese apartado. Corrió 853 metros a ese nivel (más de 24 km/h). Sin contextualizar, el dato puede resultar frío. Pero el siguiente en la lista rojilla fue Juan Cruz con 463 y el tercero Rubén García con 431 metros. Una distancia considerable.

El de Xàtiva, que acabó con calambres, se vació sobre el césped. En la estadística es esprints también asoma el segundo con 32 y el primero vuelve a ser Jon Moncayola con 40, muestra de su poderío físico. El ‘7’ sumó a su colección la carrera más rápida que se registró, concretamente a 34 km/h.

SUPERIORES A ALTA INTENSIDAD

La prórroga abrió un escenario exigente para Osasuna y Betis. Ambos habían recorrido distancias parecidas pero los rojillos parecían un martillo pilón en cuanto a los esfuerzos a alta intensidad. Ese terreno era rojo, una de las señas de identidad claras del equipo de Arrasate. En ese tiempo adicional el canterano Diego Moreno se mostró como el futbolista más rápido (31,1 km/h) por la banda derecha.

Porque el engranaje se fue enriqueciendo con hasta seis cambios. El desequilibrio de Kike Barja cuando entró en escena se tradujo en peligro casi siempre. Una lista innumerable de protagonistas, con Sergio Herrera como héroe final, pero con un despliegue de alto nivel, prórroga incluida, para firmar una gran obra coral.

Osasuna rompe la barrera de los octavos

Osasuna vuelve a pisar los cuartos de final de la Copa del Rey 13 años después, cuando cayó eliminado ante el Racing de Santander. Los rojillos han llegado hasta esta eliminatoria en 13 ocasiones contando la actual edición. Cinco veces ha alcanzado las semifinales y una, en 2005, pudo jugar la final precisamente contra el Betis. La competición entra en ebullición para los intereses rojillos.