El Supremo reduce ligeramente las condenas por el 'caso Osasuna'

El Tribunal Supremo acaba de comunicar la sentencia sobre el caso Osasuna, manteniendo las condenas por los mismos delitos por los que en su día fueron condenados directivos de Archanco y jugadores, pero reduce las penas en algunos casos hasta dos años. Así, el exgerente Ángel Vizcay pasa de 8 años y 8 meses a 5 años y 7 meses; el presidente Miguel Archango, de 6 años y 8 meses a 5 años y 6 meses; a Txuma Peralta le rebaja la pena de 6 años y 8 meses a 5 años; el extesorero Sancho Bandrés pasa de 5 años y 6 meses a 4 años, mientras que al expresidente Juan Pascual, fallecido en verano, se le rebaja de 5 años y 6 meses a 4 y 10.

Por otra parte, los exfutbolistas del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres han sido condenados a 6 meses de prisión, y los dos agentes inmobiliarios catalanes, a seis meses.

El Tribunal Supremo considera que hubo apropiación indebidad y falsedad documental y que se amañaron partidos. Es la primera vez en la historia en la que el Supremo se pronuncia sobre el delito de corrupción deportiva. Al respecto, establece que primar por dejarse perder sí es delito, pero no el primar por ganar, porque el resultado no está en la mano del deportista: "Un jugador puede, con su actuación, como una opción posible, perder un encuentro, pero no ganarlo. Y no puede ganarlo porque no depende exclusivamente de su voluntad, sino de otros factores. Y lo que no puede conseguirse voluntariamente, porque es imposible, tampoco puede ser sancionable penalmente. Pensemos en una final de futbol: por más dinero con que se prime a los jugadores de uno de los dos equipos contendientes, no puede asegurarse el resultado de ganar el trofeo en que consista la competición. Pero lo contrario, sí se encuentra en mano de sus protagonistas, pues así como no puede asegurarse jugar bien, no ocurre lo contrario, pues es perfectamente ejecutable jugar mal intencionadamente y dejarse ganar".

La Audiencia de Navarra vio delito en ambas primas. Y como ahora solo se condena por perder, se les rebaja la pena.