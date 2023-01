Osasuna Diego Moreno: "Me quedé en blanco al saltar a El Sadar y ver una bandera de Cintruénigo" Desde hace dos semanas, está viviendo una explosión de sensaciones inesperada. Al lateral interino de Arrasate, de 21 años, no se le borra la sonrisa mientras exprime la experiencia y aprovecha la oportunidad. No levanta los pies del suelo

