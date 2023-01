Diego Moreno levanta la ilusión

Arrasate hizo el movimiento más natural en San Mamés. No quiso anticiparlo de víspera, dejando alternativas abiertas, pero ya tenía decidido que daría la alternativa a Diego Moreno en una plaza de la exigencia de San Mamés. Ilusiona siendo un club de cantera que el entrenador no se volviera loco alterando el orden lógico. Había que cubrir una vacante de urgencia. Los dos laterales derechos estaban lesionados, curiosamente en un año que iba rodado en esa faceta. Moreno aceptó el reto. Venía con el cascarón roto de la Copa, pero le quedaba un examen de primerísimo nivel en La Catedral. Un Williams le encararía con su explosiva velocidad. Si no era Nico, era Iñaki. Dos toros que embisten. Que se lo digan a Juan Cruz. El joven cirbonero salvó la papeleta dignamente con rigor, actitud y sin nervios. En las categorías inferiores ha tenido más alma de extremo que de defensa, de ahí que el valor de su actuación fuera mayor en una noche más de contención. En Bilbao contó con la ayuda de Moncayola, que aportó igualmente un esforzado trabajo. A Jagoba le gustó la respuesta del recién llegado del Promesas. No está de más recordar que hace unos meses, el filial competía en la cuarta categoría del fútbol español con tres jugadores con los que terminó el equipo en San Mamés. Junto a Moreno, que pudo con los 90 minutos, estaban Pablo Ibáñez y Aimar Oroz. Un canterano se lo tiene que ganar, está claro. Pero si cuenta con garantías de optar al verde, ya se sabe en estos casos que la energía, los estímulos y el desparpajo llegan por sí solos y suman. Era de destacar su alegría en las declaraciones post-partido y mensajes en las redes sociales, donde también le han felicitado desde su Cintruénigo. A la afición le seduce ver a un chaval que haya subido aunque sea de forma interina y pueda con la categoría. Su partido en Bilbao le hace ser acreedor de su estreno en El Sadar el sábado, donde vivirá nuevas emociones con todo un estadio volcado y que siente muchas ganas de volver a ver a los suyos. Osasuna no está bien. Se ha mostrado un peldaño por debajo de la Real y del Athletic, como viene pasando estas temporadas con equipos de arriba. Ahora habrá que comprobar cuál es el diagnóstico contra rivales de menos vuelo como el Mallorca y el Elche. Es momento de volver a ver al Osasuna que enganchó en la primera parte de la temporada. Tiene los mismos recursos que cuando lo demostró. Por eso puede hacerlo. Y con Moreno en el once.

El Chimy no jugó por decisión técnica

La máquina de la rumorología se activó tras el partido. ¿Por qué no había jugado el Chimy? Estando el mercado de invierno abierto, se abrieron sospechas. Eran infundadas, como la absurda teoría de que no había salido porque San Mamés no le perdonaría la fuerte entrada a Nico Williams en El Sadar hace un tiempo y que algún tuitero de Bilbao se encargó de recordar con un vídeo para encender los ánimos. Pues no. El plan de partido no situaba al argentino en el once. Budimir era la referencia para fijar a los centrales y en banda jugó Moncayola para ayudar al debutante Diego Moreno. El desarrollo no llevó a Arrasate a que fuera un cambio. Cada pieza que entraba tenía una intención. De ir perdiendo, hubiera sido otro cantar. El sábado se le espera de inicio.

No está siendo el mejor año de Budimir

En San Mamés saltó entre los elegidos. Se iba a emparejar con dos centrales fuertes y valientes a la hora de defender y sacar el balón como Yeray y Vivian, en ausencia de Iñigo Martínez. Budimir intervino muy poco. En el área nada y fuera, bastante poco. El contexto de partido tampoco le favoreció. Kike García sí le dio otro aire al equipo cuando salió en la segunda parte, aunque tampoco enganchara remates. El croata solo ha convertido un gol en 759 minutos entre Liga y Copa. Sus últimas temporadas las había cerrado con rondando el tanto cada 200 minutos. Budimir suele ser hombre de segundas vueltas. Tiempo al tiempo.

Javi Martínez y su complicada situación

El futbolista soriano sigue en la disciplina del Albacete cedido por Osasuna y su situación continúa sin desbloquearse. Su entrenador ya no le convoca, tal y como ocurrió en la pasada jornada en el partido contra el Huesca. Citó a 20 jugadores, por lo que había sitio para más. Incluso el club manchego no hizo referencia a él en su noticia de la convocatoria, sí nombrando por ejemplo a las bajas que tenía por lesión. Osasuna está a la espera de buscar una solución, pero hasta la fecha solo ha recibido la oferta del Numancia de Primera RFEF para contar con sus servicios a préstamo. Quedan semanas de mercado. No son buenos momentos para el canterano.

Nunca fallan: ni en Nochevieja ni en lunes

San Sebastián y Bilbao son dos plazas muy apetecibles para la marea rojilla. Este curso, el calendario ha colocado sendos desplazamientos en fechas menos comunes. Pero la respuesta de los aficionados ha sido una vez más destacable. En Anoeta era la tarde de Nochevieja y hubo 551 osasunistas con entrada en la zona visitante. Había habido nada menos que 2.171 peticiones. En San Mamés, siendo lunes, el interés mantuvo la llama. También se celebró sorteo. Entre 831 solicitantes, pudieron estar 575 rojillos. El juego del equipo no ha enganchado, lo que tiene más mérito para ellos. Este sábado, vuelta a El Sadar tras dos meses. Ganas.

LA PRENSA

​Superioridad

“El partido tuvo desde el principio el guión previsto en cuanto a brega constante y juego directo. No podía esperarse otra cosa que un pulso bravo entre dos equipos intensos como pocos. Lo que ya no era tan fácil de pronosticar es que, ante un hueso como Osasuna, el Athletic tardase tan poco en mostrar una superioridad que se fue haciendo más y más evidente. Los rojiblancos hicieron un lectura magnífica. No sólo igualaron la intensidad de los rojillos sino que la superaron con una presión furiosa”.

LA CIFRA

​679.000 Espectadores siguieron por televisión el partido de San Mamés. De ellos, 544.000 lo siguieron en abierto en Gol Play, convirtiéndose en el más seguido en este canal de la temporada (3,7% de share). A ello, se unen los 135.000 en Movistar como abonados. Fue el tercer choque de la jornada en cuanto a audiencia.

EL MVP

Aitor Fernández, 7,7

No podía ser otro. El cancerbero rojillo fue el jugador más destacado del encuentro, con una valoración de 7,7 puntos según la web especializada Who Scored. Tres paradas se le contabilizaron. David García, con 7,2, le siguió en este ranking de valor.