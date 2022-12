Arrasate: "Podía meter a Torres y se podía lesionar"

“La derrota ha sido justa”, ha comenzado diciendo en rueda de prensa el entrenador de Osasuna que ha considerado que su equipo ha entrado “bien” al partido. Cree que hasta el primer gol hicieron "unos buenos minutos, jugando en campo rival y siendo lo que somos”.

Sin embargo, tras un tanto en el que asegura que podían haber “defendido mejor”, sus jugadores han perdido “la tranquilidad” que estaban teniendo y en la segunda mitad, cuando han querido ir a buscar el empate, “la Real ha encontrado los espacios en los que se encuentra tan cómoda y ha hecho el segundo”.

Por último, ha explicado la razón por la que no ha dado minutos a Roberto Torres en su último encuentro con la camiseta de Osasuna. “Tengo que tomar decisiones y he hecho los cambios pensando en cambiar el devenir del partido”, ha comenzado diciendo.. Hay que tener todo en cuenta. Me quedo en cómo se han despedido de él la afición y los compañeros”.