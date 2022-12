Ganas de Osasuna

muchas ganas de volver a ver a Liga. Lo dice la alta expectación que ha levantado el regreso en San Sebastián después del Mundial de Catar. Que se juegue en un día tan especial como Nochevieja no ha sido un freno. El interés es tal que al club han llegado 2.171 peticiones de entradas para presenciar el partido en el Reale Arena. Se juega a las 16.15 horas. El viaje es corto y hay margen suficiente para regresar y celebrar la última noche del año. Que sea en sábado también cuenta. El osasunismo vuelve a responder en Navidad. Es un partido especial. Hay Osasuna en la. Lo dice la alta expectación que ha levantado el regreso en San Sebastián después del Mundial de Catar. Que se juegue en un día tan especial comono ha sido un freno. El interés es tal que al club han llegadopara presenciar el partido en el Reale Arena. Se juega a las 16.15 horas. El viaje es corto y hay margen suficiente para regresar y celebrar la última noche del año. Que sea en sábado también cuenta. El osasunismo vuelve a responder en Navidad. Es un partido especial.

La pena es que todos los pretendientes no van a poder estar en la grada donostiarra. Osasuna tuvo que realizar ayer un sorteo para elegir a los 551 afortunados, tantos como entradas ha enviado la Real Sociedad. Optaban socios y simpatizantes rojillos.

No hay lugar para la picaresca de contar con más de un número para que aumenten las opciones. El club ya había avisado que aquellos agraciados que no retiren su localidad serán sancionados sin poder participar en más sorteos de este tipo en 2023.

¿Y cómo se eligieron? El método fue sacar un número, en este caso salió el 1.660, y se tomó la lista de inscritos que ya tenían asociados sus dígitos. De ahí se contó hasta el 2.171 y, hasta llegar a 551, del 1 al 39. Para no dividir los grupos y cuadrillas, los socios suelen inscribirse al mismo tiempo y contar así con numeración próxima.

Los socios y simpatizantes que han logrado su derecho a entrada podrán retirarlas los días 27 y 28 de diciembre en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Lo deberán hacer en las oficinas de El Sadar y será necesario abonar los 25 euros que cuestan.

Ya no se podrán transferir a nadie. Osasuna enviará a la Real Sociedad un listado que incluye únicamente los nombres de quienes han participado en el sorteo, “no siendo posible solicitar ninguna modificación en el momento de recoger las entradas”. “El club local realizará controles en los accesos y Osasuna no se hace responsable si una vez en el estadio no se permite la entrada a alguien distinto al que figure en el listado enviado al club local”, advierte la entidad, que únicamente vende entradas a sus socios y simpatizantes, “siendo por lo tanto responsabilidad de estos si otra persona distinta acude a un estadio y no se le permite el acceso al mismo”.

YA NO HAY ENTRADAS

La expectación se percibe igualmente en San Sebastián para ver este Real Sociedad-Osasuna. El club guipuzcoano informó este miércoles que se habían agotado las localidades en general, por la que la única opción por conseguir una pasa “por la cesión de abonos de socios al club o a algún familiar o amigo”.

Anoeta presentará un magnífico aspecto para ver al tercero de la tabla con 26 puntos y al séptimo con 23. El estadio Reale Arena tiene capacidad para 39.500 espectadores. La zona visitante se poblará de rojo gracias a la excepción que se ha hecho por el buen comportamiento de la afición rojilla en citas pasadas y la cercanía que hay entre ambos clubes e hinchadas. Hace unas semanas, el presidente Jokin Aperribay anunció en la junta de accionistas que se reduciría el cupo de la grada rival ante problemas que se estaban repitiendo con lanzamiento de objetos. La medida es abrir una bolsa de separación, pero este aforo no se reducirá con la visita de Osasuna.

615 PARA SAN MAMÉS

Que el partido se juegue en Nochevieja tiene una explicación. Se llegó a un acuerdo para jugar tres encuentros en el último día del año siempre de equipos de cercanía, no más de cien kilómetros. Dentro de la jornada 15, se van a disputar ese sábado el Barcelona-Espanyol y el Villarreal-Valencia.

Osasuna enfocará su siguiente compromiso liguero de nuevo a domicilio. Será en San Mamés el lunes 9 a las 21.00 horas. Mal horario para este envite que también suele arrastrar a numerosos aficionados. Se venderán en El Sadar 575 entradas y habrá otra vez sorteo porque hay por ahora 615 inscritos. Hay de plazo para apuntarse hasta el día 1 de enero a las 23:59 horas.