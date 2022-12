Juan Cruz: "Estar en Osasuna es lo mejor"

Juan Cruz ha afirmado que estar en el conjunto navarro es “lo mejor”, tras renovar con los rojillos hasta 2026, después un año para enmarcar a nivel deportivo. El jugador de Osasuna ha afirmado que estar en el conjunto navarro es “lo mejor”, tras renovar con los rojillos hasta 2026, después un año para enmarcar a nivel deportivo.

“A nivel personal, de club y de trato con compañeros y empleados, me siento como en casa. Es un placer y un orgullo”, ha iniciado la rueda de prensa de renovación el polivalente defensor que continuará en Pamplona hasta la temporada 25/26.

Es la segunda renovación en menos de un año para el zaguero: “Eso dice mucho tanto a nivel de club como del trabajo que hace la dirección deportiva. Pocos clubes pueden estar tan pendientes de sus propios jugadores, centrándose más en lo que tienen aquí”.

“En Osasuna se valora mucho el esfuerzo. Lo tengo grabado dentro por cómo me educaron y me criaron. Es algo que me une con la afición y que lo demostramos cuando estamos juntos”, ha comentado sobre la relación que guarda con su hinchada.

Ha destacado su “polivalencia” al poder alternar el lateral con la posición de central, en la que dio un rendimiento espectacular: “Me siento cómodo, me gusta y, cuando se da la oportunidad, la disfruto y me esfuerzo al máximo”.

Cruz ha aceptado que le costó adaptarse cuando llegó a Pamplona procedente del Elche: “El primer año no fue como esperaba. A través del trabajo y esfuerzo me fui sintiendo más cómodo”.

“En ningún momento bajé los brazos. Cuando las cosas no salieron, no me rendí. Esto es un deporte de equipo, no individual. Que yo dé mi mejor rendimiento también es culpa de mis compañeros”, ha afirmado el madrileño.

“Estamos en una posición que nos produce ilusión y ganas. Es verdad que el parón era lo que menos queríamos en ese momento y estamos deseando que empiece otra vez para darlo todo”, ha dicho sobre el mes de preparación que están llevando a cabo debido a la cita mundialista.