Moncayola: "Entiendo que con la política de las cláusulas va a ser complicado que alguien salga"

séptima posición que ocupan en Liga para mantener la ilusión durante el parón después de un arranque prácticamente inmaculado. El jugador de Osasuna Jon Moncayola ha afirmado que no existe “mayor motivación” que esaque ocupan en Liga para mantener la ilusión durante el parón después de un arranque prácticamente inmaculado.

“Jagoba (Arrasate) insiste en que el tiempo que nos queda es importante para no ver lastrado nuestro nivel; tenemos tres semanas para regresar a tope el día 21”, cuenta Moncayola en una entrevista a 20 días del choque copero frente al Arnedo, al que espera que el grupo llegue sin lesionados.

disfruté de unos pocos días en Dublín con Unai García, y también en Londres con Kike Barja”. El futbolista navarro ha aprovechado estas vacaciones para viajar: “Ha sido complicado, porque para la familia y los amigos son fechas complicadas a la hora de coger vacaciones. Pasé un fin de semana en plan tranquilo en mi pueblo, Garínoain , y luego”.

Le gusta viajar, pero no cambia Pamplona por ninguna de las ciudades que ha visitado: “Viajar es interesante porque te permite conocer otros lugares, pero a Pamplona no la cambio por nada. En lo relativo a la comida, al ambiente festivo, a las tradiciones y al contacto con la familia, en España se vive muy bien”.

En clave mundialista, Moncayola admite que es “muy complicado” entrar en el combinado que dirige Luis Enrique, “viendo que futbolistas como Merino o Canales” se han quedado en casa. “Sigo intentando crecer cada día; viví la experiencia de los Juegos Olímpicos con varios compañeros que ahora están en Catar, y les deseo lo mejor; sé que llegarán lejos”, añade.

“Quién iba a pensar que jugadores que están demostrando ser indiscutibles deberían de estar realmente en la sub-21”, comenta sobre Pedri y Gavi, así como sobre el resto de una selección española que también registrará retiros en posiciones en unos años. “Ojalá” él pudiera ocupar dicho vacío, añade.

“Me sorprende la intensidad con la que los jugadores viven los partidos. Se celebran los cortes o las entradas como en un combate de boxeo. La gente está feliz en las selecciones nacionales. Sin ir más lejos, Fede Valverde cuenta que está 'disfrutando' este Mundial, y que no se está perdiendo casi ningún partido”, ha subrayado.

Tiene claro que la fortaleza de España “es el grupo”, lo que les distingue de otras selecciones con futbolistas de dilatada carrera: “No poseen una mega estrella; el Mundial se decide por detalles, y lo importante es el buen ambiente”.

De no conseguir la segunda estrella, Moncayola les augura un buen futuro: “Quizás en estos momentos cuesta creer en el triunfo, pero de cara al futuro la media de edad no es muy alta, y probablemente habrá éxitos en los próximos años”.

“En estas dos semanas nos hemos centrado en hacer una toma de contacto. Ahora nos toca el viaje a Girona con tres partidos amistosos, citas que aprovecharemos para ganar minutos y recuperar sensaciones”, ha dicho, ya que no experimentarán la habitual “tensión” que envuelve a un viaje liguero en el que hay puntos en juego.

Le parece que habría sido “interesante” salir de gira fuera de España: “Se barajó viajar a Miami o a Tailandia. Siempre resulta más ameno conocer algún país nuevo, otra cultura… pero nadie duda de que el club diseña su estrategia con la mejor de las intenciones, y siempre con el fin de llegar al máximo nivel”.

“A los compañeros que vienen de fuera le sorprende la intensidad con la que entrenamos, lo que obviamente se nota durante el año”, anota el 7 rojillo al hilo de las exigentes sesiones diarias que se llevan a cabo en Tajonar.

“Ojalá hubiese seguido la Liga. Cuando uno se encuentra en forma, es lo que quiere, pero a equipos como Elche o Sevilla el parón les habrá venido bien para hacer ajustes, aunque entiendo que se les haya hecho largo”, opina tras haber firmado una primera parte del curso para enmarcar.

Por poner un pero a la temporada de su equipo, Moncayola indica: “Hemos luchado en todos los partidos, pero el que más nos dolió fue el que jugamos contra el Barcelona: se nos escapó, a pesar de tenerlo muy encarrilado”.

“Las ofertas, si las hay, se deben tomar como algo positivo. El club decidirá si se vende o no. Entiendo que con la política de las cláusulas va a ser complicado que alguien salga”, comenta el mediocentro que debutó hace ya tres campañas con el primer equipo. “Espero que haya una continuidad, porque el equipo promete”, agrega.

Osasuna se medirá ante el Arnedo en la siguiente fase de la Copa del Rey: “¿Por qué no ilusionarnos con el nuevo formato de partido único? Va todo seguido: una vez se entra en la rueda, hay que ir a por todas”.

Tras el torneo del KO, el conjunto pamplonés disputará dos jornadas consecutivas lejos de su feudo, ante la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao: “Son dos rivales directos; ojalá logremos buenos resultados en ambos estadios. Son fechas señaladas: si el 31 te vas con una derrota, ya no apetece tanto cenar con la familia”.

Sobre los rumores que le situaron en el Athletic de Bilbao el pasado verano, Moncayola cuenta que “no me molestaba que la gente me preguntara, pero algunos se tomaban demasiadas confianzas y me decían cualquier cosa por la calle. En algunos momentos llegó a ser muy pesado. Me agobié”.

Su antiguo compañero Javi Martínez está actualmente cedido en el Albacete, destino en el que el soriano no está obteniendo todos los minutos que desearía. Sobre él comenta Moncayola: “Le conozco bien, y sé que no se va a venir abajo. Es muy trabajador. Si en esta etapa no le va bien, yo le aconsejaría que durante las vacaciones de Navidad intentara buscar otro equipo; hay muchos que están deseando contar con él. Le mando un abrazo, y espero que nos volvamos a ver pronto”.