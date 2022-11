5.000 personas para ver a Osasuna

El aforo de Sendero, nombre del campo de propiedad municipal, es de 1.800 personas. La idea es ir colocando gradas supletorias. De partida, el Arnedo cuenta con 550 socios sumando a los niños, protectores y empresas. Los motores ya se han encendido. Ayer se dieron a conocer los precios de las entradas. 30 euros valen las más caras. “Estos dos días, la petición de entradas está siendo un escándalo. Según la demanda que haya, se irán habilitando las gradas. Nos gustaría llegar a las 5.000 personas. Esperemos a muchos navarros. ¡Somos vecinos!”, expresaba Ildefonso Ruiz.

CASI UNA DÉCADA DE RELACIÓN Y CERCANÍA

El presidente del Arnedo valoraba los fuertes vínculos con Osasuna, más allá de pertenecer a comunidades diferentes. Es convenido desde 2013. Al año siguiente de ese matrimonio, nació el primer fruto. Tajonar captó a Álvaro Fernández, portero ahora del Espanyol y del que se acordará el aficionado rojillo por la abrupta y polémica salida al Mónaco en 2017.

“La relación es muy buena. El hándicap es que tenemos solo juveniles y séniors en el club. Que destaque un jugador en edad juvenil es complicado, aunque ha habido excepciones como la de Álvaro”, apuntaba Ruiz, agradecido al trato cordial que siempre ha recibido de la planta noble de El Sadar.

El vigente convenio se renovó curiosamente al día siguiente del sorteo de Copa que emparejó a ambos equipos. “El convenio va de año a año. No ha habido problema en renovar. Hubo una casualidad. Un miércoles fue el sorteo y casi un mes antes habíamos programado la firma para el jueves”. Su ilusión era que en la bola como rival estuviera Osasuna. “Prefería más a Osasuna que al Atlético de Madrid, que parecía el gordo. Me preguntaron para elegir y dije lo mismo que el míster y los jugadores. Osasuna sí o sí”.

Nueve navarros en la plantilla, más dos estelleses en el cuerpo técnico. Por añadir, el entrenador, Alberto Eguizábal, estuvo ocho años en las categorías inferiores de Tajonar. “Hay mucha ilusión. Es un equipo de Primera y también influye la cercanía. El 90% del pueblo tiene familia en Navarra. Somos vecinos y amigos. Además, está la relación en las fiestas patronales, por ejemplo con Andosilla”.

RESEMBRAR EL CÉSPED, QUE YA NO SE PISARÁ

Ildefonso Ruiz tiene claro que “el esfuerzo para jugar el partido en Arnedo va a ser importante”, sumando la ayuda del ayuntamiento, que también se ha volcado para que el partido sea en la localidad. En cuanto a la iluminación, se aumentado la potencia sin necesidad de instalar torres.

“Teníamos las duda de si nos iban a dejar jugar o no. Hace dos semanas hablé con Fran Canal (director general de Osasuna) y me puso todas las facilidades del mundo.. En caso de habernos desplazado, como presidente me hubiera gustado jugar en El Sadar. Era la mejor opción. El Calahorra y el Tudelano también nos habían ofrecido sus campos. Ahora sabremos que podremos jugar en Arnedo. Era nuestra gran ilusión y en ello estamos”.