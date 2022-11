Javi Martínez: cuando no es un camino de rosas

La cesión de Javi Martínez al Albacete no está resultando fructífera para las partes transcurridas 17 jornadas en Segunda. El centrocampista, que estaba llamado a tener un papel relevante, tan solo ha disputado 140 minutos, el 9% del total. Ayer contra el Racing de Santander tampoco tuvo minutos. El club rojillo no descarta una cesión a otro destino en enero para que tenga el protagonismo que se buscaba. De momento no se han producido movimientos en esa dirección. transcurridas 17 jornadas en Segunda. El centrocampista, que estaba llamado a tener un papel relevante,Ayer contra el Racing de Santander tampoco tuvo minutos.. De momento no se han producido movimientos en esa dirección.

En esta comprometida tesitura, en los planes de la entidad también figuraba recuperar al de Ólvega en la próxima ventana invernal, pero no puede. La normativa dice que hay que esperar seis meses desde que fue inscrito en su club actual para activar esa opción. Javi Martínez llegó al Carlos Belmonte el pasado 1 de septiembre, en el cierre de mercado. Entonces, el préstamo parecía muy positivo. Él quería ese rol importante que había perdido en Osasuna y desde el club no pusieron trabas a su salida pese a que Arrasate contaba con él para la plantilla.

“Lo venía pensando a lo largo de la segunda vuelta del año pasado. Veía que lo que hacía en el campo, por una cosa o por otra, no se veía reflejado en minutaje. Llevo dos años haciendo la misma función, de tener el papel no secundario, pero no de estar en primera fila de la plantilla. Yo quería tener un nuevo rol en el fútbol. Ver también mi capacidad, explorar nuevas posibilidades a nivel de juego y conocer cómo es el fútbol profesional fuera de Pamplona”, confesaba Javi Martínez el pasado 29 de septiembre en una entrevista con este periódico.

¿CAMBIO DE EQUIPO?

Javi Martínez solo ha aparecido en 7 encuentros a las órdenes de Rubén Albés, uno de ellos como titular. Curiosamente fue frente al Alavés, el otro club que peleó por su incorporación. El Albacete suma 25 puntos y está en la antesala del playoff, una gran temporada para un recién ascendido.

Sin embargo, el jugador rojillo no está teniendo la confianza del entrenador y en Osasuna muestran preocupación por ello. Todavía queda un mes de competición hasta que se abra el mercado, pero cambiar de destino es uno de los planteamientos.

Javi Martínez, que cumplirá 23 años en diciembre, renovó su contrato hace 13 meses con Osasuna hasta 2026 y se estableció una cláusula de 25 millones. El jugador criado en Tajonar desde los 13 años se había establecido en el primer equipo, pero no terminaba de tener continuidad. De ahí que se optara por este préstamo, sobre todo por la voluntad del futbolista.

ARESO, MÁS PROTAGONISMO

El otro rojillo inmerso en una cesión en un equipo de Segunda es Jesús Areso, quien sí está teniendo cierto peso en el Burgos, la revelación de la categoría. El lateral necesitaba coger confianza tras una grave lesión. Ha completo el 38% de los minutos apareciendo en 11 partidos, 6 de titular.