La Audiencia rechaza que el patrocinio entre Osasuna y el Ayuntamiento de Pamplona sea delito

El contrato de patrocinio entre el Ayuntamiento de Pamplona y Osasuna no es delictivo: no se trata de ninguna subvención sino de un contrato publicitario, por lo que no incumple la prohibición de recibir ayudas públicas que tiene el club tras las condenas impuestas por los impagos a Hacienda de anteriores directivas. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, que ha revocado y dejado sin efecto la decisión del Juzgado de lo Penal número 2, que ordenó que se investigara este asunto. El auto, que es firme, supone el archivo de esta causa.

El Tribunal argumenta que se trata de un "contrato privado de patrocinio", "lo que impide considerar que la contraprestación a favor de Osasuna pueda merecer la consideración de una subvención o ayuda pública". Además, señala que la ejecución de esta pena (la no obtención de subvenciones) se encuentra suspendida. Por tanto, estima el recurso presentado por el abogado de Osasuna y que había sido secundado por la Fiscalía.