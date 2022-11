El ‘no’ de Nekounam al Mundial

Primero rechazó asistir al Mundial como parte del cuerpo técnico que encabeza Carlos Queiroz, quien lo quería de ayudante, y en las últimas horas se ha conocido que ha declinado una invitación de la FIFA para asistir a oponerse públicamente a la represión que se vive en su país. No ha sido el único en renunciar por este motivo. Es una leyenda en su país. Por el liderazgo que tuvo en el campo, el que asume ahora en el banquillo del Foolad Khuzestan, y por su compromiso social. Javad Nekounam está en boca de todos en Irán., quien lo quería de ayudante, y en las últimas horas se ha conocido quepara asistir a Catar . Según diversos medios, la decisión se enmarca en su postura de. No ha sido el único en renunciar por este motivo.

El máximo goleador histórico Ali Daei también se ha expresado. “En unos días en los que la mayoría de nosotros no nos sentimos bien, he dicho que no a una invitación de la FIFA y la Federación de Fútbol de Catar para asistir al Mundial con mi mujer y mis hijas”, compartió. Las revueltas contra las leyes misóginas han creado un clima muy tenso en el que los deportistas, incluso, pidieron a la FIFA que prohibieran la participación de la federación iraní.

La polémica se disparó por la persecución sufrida por Elnaz Rekabi, que compitió en la final de las Competiciones Asiáticas de Escalada en Seúl sin hiyab (velo). Se multiplicaron las protestas y el Gobierno cerró canales de información cuando trascendieron muertes por la presión policial. Nekounam se ha posicionado en contra de esta persecución. Ha sido uno de los líderes. También lo han hecho otros exrojillos como Masoud y Ansarifard en varias campañas.

LA ÚNICA OPCIÓN DE QUEIROZ

El exjugador de Osasuna está llamado a ocupar el banquillo de Irán en el futuro. Peso pesado de la selección, está abriéndose camino ahora como entrenador. “Me gustaría agradecer al querido Carlos Queiroz, director técnico de la selección y también al Sr. Mehdi Taj, presidente de la federación y otros miembros de la junta de la federación por ofrecerme el honorable banquillo de la selección nacional. Para mí, el Khuzestan será como la selección nacional. Espero que este sea el equipo que el pueblo iraní quiere.”, expresó Nekounam en Instagram al decir ‘no’ a la propuesta.

Queiroz, con quien ya ha colaborado en otras ocasiones, dijo que su única opción era él. El seleccionador incluyó a Sardar Azmoun, jugador del Leverkusen que alzó la voz tras la muerte de Masha Amini por llevar el velo caído. Hubo presiones de altas esferas para que no viajara. Ayer, volvió a conocerse la negativa de Nekounam a estar en el Mundial tras la invitación de la FIFA. Un gesto muy comentado en el país, inmerso en una crisis social profunda.