Osasuna se pone serio para hacer valer su superioridad ante el Fuentes

superioridad técnica y física. Los rojillos nunca dejaron que se abriera la puerta de la sorpresa. Mandaron en el juego buscando una distancia de seguridad en el marcador, hasta que fueron cayendo los goles en ese tramo que abarcó en final de la primera parte y el principio de la segunda. En un marco típicamente copero de primera ronda, entre el campo de hierba artificial y la entusiasta afición maña, Osasuna solventó la eliminatoria por la inercia de suLos rojillos nunca dejaron que se abriera la puerta de la sorpresa. Mandaron en el juego buscando una distancia de seguridad en el marcador, hasta queen ese tramo que abarcó en final de la primera parte y el principio de la segunda.

El partido dejó a todos satisfechos. A Osasuna por mostrarse solvente, dar protagonismo al vestuario y no permitirse problemas, tampoco lesiones, y al Fuentes por ofrecer una imagen tan digna en su día más especial. Los zaragozanos se mantuvieron vivos con todo el mérito que les corresponde. Fueron valientes en los ataques que intentaron y pusieron intensidad en cada duelo contra futbolistas de cinco categorías por encima. En su recuerdo, quedará ese momento mágico de celebrar el gol que marcó Álvaro Requeno para empatar al filo del descanso.

Partido de café, copa y puro. Fuentes de Ebro se había volcado con la visita de Osasuna, que se lo tomó en serio para evitar el accidente. Arrasate alineó a los once que no habían sido titulares días antes contra el Barcelona. Eran mundos diferentes. Había que adaptarse a un nuevo contexto. Budimir y Kike García formaron la dupla ofensiva. Aviso a navegantes. Pronto se vio a un equipo que quiso darle al encuentro una sola dirección. La idea fue sacar centros para sus tanques. Rubén Peña y Torres de un lado, Manu Sánchez y Kike Barja del otro.

Osasuna se fue apuntando llegadas, las que no podía frenar un Fuentes que quería apretar y no renunciaba a dar criterio cuando recuperaba. El marcador se rompió tarde porque hasta ese minuto 41 hubo ocasiones para haber cobrado una ventaja. Borja León fue el más destacado de los aragoneses con sus felinas paradas, las primeras a cabezazo de Budimir y disparo de Torres. No fue la tarde del croata, que quiso jugar para ponerse a tono para el Mundial. Se quedó sin saborear un gol, algo que sin duda le hubiera dado confianza para la gran cita que le viene. Fue acumulando remates. El más claro, en el área pequeña.

Y entre ese paciente fútbol de circulación en un terreno de juego particular, llegó el 0-1 con un disparo colocado de Darko tras un balón que prolongó Torres a centro de la derecha de Rubén Peña.

El respiro de anotar resultó corto. Un saque largo con intención de Borja se atragantó a la defensa de Osasuna, en especial a Manu Sánchez, que se quedó desbordado ante el recorte de Requeno. El delantero del Fuentes definió con un disparo certero ante Juan Pérez. El San Miguel celebraba su momentazo. Había perforado a todo un Osasuna, que concluía la primera parte con 12 tiros, 8 córners y 77% de posesión en su estadística.

TODO EN SU SITIO

El partido quedó resuelto en los veinte minutos posteriores a la reanudación, cuando saltó Nacho Vidal. El lateral marcó precisamente el 1-2 tras un buen cambio de juego de Jorge Herrando hacia Torres y un toque del capitán. Su disparo fuerte acabó en la red.

También enganchó bien el balón Kike García después, esta vez tras una buena combinación y entrega de Manu Sánchez. Era el 1-3. Con un gol de cabeza del manchego para culminar una bonita jugada del siempre activo Kike Barja, se terminó prácticamente el partido. Quedaba media hora. Osasuna pasó a contemporizar. El Fuentes no se dejó llevar con su actitud encomiable. Una ocasión sobre la bocina en un córner estuvo a nada de ser el 2-4. Prueba superada.