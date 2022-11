Iker Muniain se entrenó en Tajonar

Tajonar y tuviera curiosidad por si había movimiento, se habría podido percatar de un detalle como mínimo curioso. Iker Muniain estaba dentro de las instalaciones. No para ver ningún partido de la cantera, sino para entrenar con las botas puestas en un campo de hierba natural. Madrugó. Eran las ocho. Más tarde, hubo ojos que le vieron. Durante la mañana corrió el rumor por las redes sociales. Muniain no es un jugador cualquiera para la afición de Osasuna. ¿Qué hacía el capitán del Athletic aquí? Quien paseara a primera hora de la mañana por el exterior dey tuviera curiosidad por si había movimiento, se habría podido percatar de un detalle como mínimo curioso.estaba dentro de las instalaciones. No para ver ningún partido de la cantera, sino para entrenar con las botas puestas en un campo de hierba natural. Madrugó. Eran las ocho. Más tarde, hubo ojos que le vieron. Durante la mañana corrió el rumor por las redes sociales. Muniain no es un jugador cualquiera para la afición de Osasuna

El chantreano padece una lesión muscular oblícuo externo izquierdo que le hizo ser baja el viernes contra el Girona. Estos días se encuentra trabajando con el recuperador físico Jurdan Mendigutxia, que está al mando de Zentrum Sport en Barañáin y trabaja con deportistas de alto nivel en el panorama nacional e internacional. Este sábado necesitaban hacer una prueba en hierba natural como proceso de su recuperación. Solicitaron el permiso a través del Athletic, que se puso en contacto con una comunicación de manera formal enviada el viernes.

Osasuna no puso ningún problema. El sábado aseguraban que es una cuestión de cortesía, un procedimiento habitual entre clubes cuando alguien requiere de una instalación. Ya sea para entrenar un equipo en un viaje o un futbolista que se está recuperando en otro lugar. En el club señalaban que Valencia, Madrid o Asturias han sido lugares donde se han solicitado campos de entrenamiento para algún rojillo en algún momento.

A Tajonar, no es la primera vez que viene un futbolista profesional que no es de Osasuna y que se recupera con Mendigutxia. Recientemente estuvo en un campo Iñigo Ruiz de Galarreta (Mallorca) recuperándose del ligamento cruzado de la rodilla. También de otros clubes, incluso de la Premier League y Bundesliga, cuyos nombres no han trascendido.

Además, el recuperador navarro mantiene una relación directa en el día a día con la entidad rojilla a la hora de rehabilitar y valorar a varios futbolistas de la plantilla que depositan confianza en él.