A ver, don Jagoba. Dígame 45 números del 1 al 50. Sí, sí, como lee. 45 números entre el 1 y el 50. Y con los cinco restantes los cogeré y me los jugaré a los Euromillones. Porque fijo que los cinco que descarte usted son los cinco que salen ganadores. Vamos, que de ser Fortunato hemos pasado a ser cenizos, apocados, apagados, sin luces y con muchas sombras. Hemos pasado a ser un equiop ramplón, sin alma y sin nada. Y buena patre de culpa es suya.

Siempre se dice en esto del fútbol que es más sencillo echar a uno que a 25. La verdad es que en los dos últimos encuentros dan ganas de largar a toda la Famiglia, desde el presi, con su cara de bueno en el palco del Bernabéu, hasta al último recogepelotas que se digna a bajar cada partido de casa a El Sadar para lanzar balones a sus ídolos. De barro, por cierto.

El equipo que deslumbrara en el feudo madridista, logrando un empate, se ha quedado en equipito. Y todo por las decisiones del capitán del barco. Joé, Jagoba, es que no das una. Contra el Valencia, equipo plagado de gladiadores subsaharianos difíciles de superar me sales con Abde y Oroz, jugadores de toque. Y ahora vas a Levante y te marcas el equipo que tuviste que sacar contra los de Gattuso contra el sumbarino amarillo. ¿Mande?

Lo dicho. Menos luces que un árbol de navidad de cartón. Enfrente estaba un equipo que mima el balón, con gente como Lo Celso, Parejo, Capoue, Danjuma, Yeremy... Sionónimo de jugones, aunque alguno no saltara al ver, y vas y me pones hormigón armado, con una defensa que sigue sin laterales (que los hay, pero andan de culo), con el tridente en el centro del campo del que parece borrarse cada vez más Moncayola (pena de oferta del Botxo), con atacantes que lo intentan una, dos , cinco veces pero sin acierto... Corazón sin cabeza, pese al músculo del Chimy, que no siempre da premio. ¿Y así?

Así mal. Así a cascar, como contra el Valencia, como contra el Villarreal, como contra otros más que vendrán. Aunque ahora llega el momento de revertir la situación, vienen dos choques que se deben ganar, en casa contra los de Diego Martínez, fuera contra el Girona. Pero cambiando la hoja de ruta y poniendo a los mejores. O a los menos peores...

Hay que ver cómo anda Nacho Vidal. Hay que ver cómo anda Moncayola. Hay que ver cómo se le cruza el cable a Sergio Herrera cuando se estaba marcando un buen encuentro, pese al lujazo de Danjuma. Manda bemoles, cuando juegan contra Osasuna, los delanteros en crisis se vuelven estrellas que recuperan su fulgor. Apagando a los rojillos. Y con todo en contra lo lógico es que no se sume ni medio punto.

La defensa de Osasuna ha dejado de ser lo que era. Ya no es que no suban los laterales, es que ni bajan. Clarmoroso el caso de Nacho Vidal, ni para Boscos anda. Desquiciado, superado, cuando se junta con Aridane forman una dupla más propicia de película de terror que de partido de fútbol. El 1-0 llega con una contra en la que entre Jackson y Danjuma se rilan a cinco defensas rojillos. Con Vidal llegando a verlo en directo, que sólo le faltó colgarse del cuello del goleador para felicitarle por el taconazo y pedirle el autógrafo.

El 2-0 viene del chispazo que persigue cada partido a los rojillos, en esta ocasión de Sergio Herrera. Si Budimir se queda cada entrenamiento ensayando tiros a puerta, o eso dice, ¿por qué no se queda el meta a entrenar las salidas'? Porque manda webs lo que falla el mocete en la faceta. Y si encima se lleva por delante a un rival, penalti y a callar. Va a ser que le pone que le piten penaltis en contra, para ver si lo para. Peor no, no siempre fallan o lo detiene. ¿Y Aitor bien?

El doblete de Danjuma mataba un encuentro al que le quedaba más de media hora. El doblete de Danjma, el planteamiento de Jagoba, el apagón generalizado de todo el equipo. Si alguien ve a Osasuna, a nuestro Osasuna, al equipo que pelea, que corre, que es intenso y hasta que marca goles, que nos lo devuelva. Y a poder ser, antes del jueves, porque esto lo tenemos que arreglar ya.

Lo bueno de todo es que en tres días viene el Espanyol. Y lo malo es que en tres días viene el Espanyol. Porque en esta competición, con tanto partido seguido para llegar a tiempo al Mundial de Catar, se ven enseguida las calvas, se corrigen los errores o se acrecientan las crisis. Confiemos, que queda mucho, en que los nuestros se vayan a poner las pilas. Confiemos en que Nacho Vidal se recupere, en que Sergio Herrera mejore en las salidas, en que el Chimy recupere el olfato goleador, en que Jagoba dé con el once perfecto... Por si acaso, míster, le repito. ¿Me da 45 números del 1 al 50? Ya si eso las estrellas las pillo a voleo...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!