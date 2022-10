Moi Gómez, el niño prodigio de Rojales

está brillando en sus primeros meses en Pamplona. Al aficionado de Osasuna no le sonarán demasiados estos dos términos, pero Rojales y Thader forman parte del corazón de Moi Gómez . Son el de una pequeña localidad de Alicante y el que da nombre a su modesto club de fútbol de rayas azules y blancas que será centenario en 2023. Un reportaje grabado por LaLiga repasa los orígenes de este centrompista rojillo queen sus primeros meses en Pamplona.

Su madre, Trini Bordonado, recuerda que de niño se pasaba todas las tardes en las instalaciones deportivas, donde además trabajaba su padre. “Veíamos a las cuatro y a las diez de la noche nos decían que nos fuerámos porque el campo se iba a cerrar”, corrobora su excompañero Manuel Ramírez antes de contar una anécdota de aquellos tiempos de su pasión por el fútbol. “Un día estábamos en casa de Trini y nos dio por jugar en el pasillo con tan mala suerte de que rompimos un cuadro, que era justo el de su comunión. Nos echó un puro de miedo”. “Hasta los vecinos bajaron pensando que había explotado una bomba. Ellos echaron a correr”, agrega la madre de Moi. Según Fran Pérez, otro ex compañero, “era un trasto, no paraba quieto”. “Al colegio subía antes por estar con el balón chutando a portería”.

Alberto Tornero era el entrenador de Moi. “Física y técnicamente era muy bueno. Le pegaba con ambas piernas y jugaba fácil. Luego, era un chaval muy humilde. Le vimos cosas diferentes y vimos que el pueblo se le quedaba pequeño. Hablamos con sus padres. Su padre se lo llevó a Alicante y allí terminó de explotar”.

LÁGRIMAS CON 11 AÑOS

Sus antiguos compañeros destacan su “visión de juego increíble” y que nada más llegar a la capital “ya era superior a todos los que había ahí”. Tras dos años de alevín, el Villarreal enseguida se fijó en él.

“Con 11 años se fue”, recuerda Trini. No eran momentos sencillos. “El primer mes lo pasó muy mal. Se pegaba hora y medio llorando por teléfono. Porque no sé conducir. Si hubiese sabido, yo me lo hubiese traído. Al mes de estar allí nos lo trajimos una semana. Se dio otra oportunidad”.

LALIGA

Moi fue madurando en el campo y a nivel personal. El 28 de noviembre de 2011, con tan solo 17 años, debutó en La Rosaleda contra el Málaga de la mano de Juan Carlos Garrido. Lucía el dorsal 55. “Me da alegría verlo ahí sea el partido que sea. No me pierdo ningún partido suyo”, señala quien fuera su entrenador en el Thader sobre un futbolista que rompe el estereotipo. “Es una sorpresa que se mantenga en la élite. No por nada pero es que lo sigo viendo un chaval tan normal en un mundo tan dificil”.

Su entorno le sigue los pasos en El Sadar. “El cambio a Osasuna le va a venir muy bien porque va a jugar bastante. Está preparado para sobresalir, ya le toca”, dice su excompañero Ramírez sobre Moi Gómez, que desde el año 2017 da nombre al campo de Rojales. Lloyd Dummett, presidente de este club que tiene a su máximo exponente en Preferente, asegura que “el pueblo está orgulloso de él y de lo que ha conseguido”.

Su madre, Trini, termina: “Lo lleva escrito en la espalda. Uno no se olvida nunca de dónde es y de dónde viene”.