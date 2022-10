Ancelotti: "No tenemos que poner excusas por el parón"

Carlo Ancelotti, entrenador del El italiano, entrenador del Real Madrid , lamentó el empate (1-1) frente a Osasuna que deja en nueve la racha de triunfos consecutivos del conjunto blanco esta temporada pero, avisó, que van a “reaccionar pronto” para encadenar otra aún mejor.

“Este es un equipo que cuando no gana está triste. No estamos contentos. Este equipo ganó mucho el año pasado. Un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto”, dijo en rueda de prensa.

“La superioridad numérica faltaba poco tiempo e intentamos meter centros. El partido no ha salido bien. Se podía arreglar con el penalti, pero en una Liga esto puede pasar. Se termina una racha muy positiva y ahora intentaremos comenzar otra”, completó.

“El partido no ha sido bueno. En la primera parte vi un equipo bastante flojo. La línea defensiva no presionaba mucho. Tras el empate el equipo fue mejor. Hice los cambios para meter piernas frescas”, añadió.

“No tenemos que meter excusas del parón. El partido no ha salido como queríamos. El encuentro estaba para ganar, pero no tuvimos la suerte para meter el penalti. Este equipo lo ha hecho muy bien y lo seguirá haciendo”, valoró.

El técnico italiano comezó su comparecencia hablando de la baja que se confirmó este mediodía del guardameta belga Thibaut Courrtois: “Mañana tiene una prueba médica. No es un problema muscular, es un problema del nervio ciático. Evaluaremos si puede jugar el miércoles”, dijo.

“Lo estaba pensando. Si pensaba en cambiar tenía que cambiar antes. Después de Osasuna, el año pasado tiró los dos penaltis más importantes de la temporada ante el City y marcó. Es el mejor”, dijo sobre los penaltis.

“No ha sido su mejor partido, pero es normal tras la baja de varios encuentros. Ha entrenado muy fuerte y no está tan fresco, pero lo necesitaba”, comentó sobre su vuelta.

Un Ancelotti que catalogó el hecho de haber encajado en LaLiga Santander por séptimo partido consecutivo como falta de “suerte”.

“Se puede mejorar. Ha sido un gol cuando el equipo estaba colocado. No hemos tenido suerte”, declaró.

Además, el italiano no quiso poner al hispano-dominicano Mariano Díaz por delante del belga Eden Hazard en la rotación a pesar de que este ni calentó este domingo y el primero disputó cinco minutos más descuento.

“Era un partido que necesitábamos un delantero fuerte de cabeza y en los últimos minutos lo necesitábamos”, comentó.