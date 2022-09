Javier Portillo, los ojos que descubrieron a Abde

Javier Portillo se ocupa hoy de la secretaría técnica rayista. “Debuta con vosotros y lo sufrimos nosotros. También estuvimos pendientes de él por si salía del Barça. Es un jugador diferencial con balón”, expresa el histórico goleador de la cantera del Real Madrid y más adelante desafortunado punta rojillo. El osasunismo ya sabe cómo se las gasta Ez Abde . Le han bastado 26 minutos en dos jornadas para dar una asistencia decisiva (Rayo) y generar dos ocasiones (Almería). Su irrupción en El Sadar fue precisamente contra el equipo donde trabaja el protagonista de este reportaje.. “Debuta con vosotros y lo sufrimos nosotros. También estuvimos pendientes de él por si salía del Barça. Es un jugador diferencial con balón”, expresa el histórico goleador de la cantera del Real Madrid y más adelante desafortunado punta rojillo.

Portillo conoce perfectamente al marroquí de Osasuna. Era el director deportivo del Hércules cuando lo reclutó para su filial en la temporada 2018-19 de una manera curiosa. “Yo tenía un director de fútbol base. Me dijo que teníamos que ver a un chico que jugaba en una categoría muy inferior, creo que era Preferente, en un barrio próximo a Elche. Yo le dije: ‘El director deportivo del primer equipo tiene que delegar en su grupo de trabajo. ¡Eh Jose!, míralo y ciérralo tú’. Me respondió que no. Que yo tenía que ver al chico”.

Llegó el flechazo. “Me insistió tanto que un día que estaba más desocupado fui a verle jugar. Me marché en el descanso. No hacía falta ver más. Había que darle un contrato. Tenía 17 años. Lo metimos en la residencia para alimentarlo y educarlo a nivel deportivo”, recuerda. “Ya se le veía ese desequilibrio. Un nivel técnico muy alto. Rápido. Sus dos-tres metros de arrancada eran muy explosivos. Es lo de ahora, aunque sin explotar sus cualidades”.

“Descarado tanto fuera como dentro”, Portillo recuerda su desparpajo cuando subió del Hércules B . Entrenaba por la mañana y por la tarde era común verle en un patio o plaza “jugando con el balón o haciendo habilidades”. “Ha vivido por y para el balón. Había que estar pendiente de él”.

EDUARDO BUXENS

Con los suyos, Abde había llegado de Marruecos a una barriada de Elche con 7 años. De “familia humilde, sana y trabajadora”, se había curtido en la calle, como los jugadores de antaño. “Yo les llamo futbolistas jetas. Descarados. Lo que es él. Atrevido. Diferencial. Un jugador de calle”. El Hércules quiso arroparle, recuerda Portillo. “¿Frenarle? La naturaleza es innata. Era un jugador que todos teníamos claro, o al menos yo, que iba a llegar a la elite. Pero sí. Había que educarlo a nivel deportivo, a nivel humano, a nivel de despistes… Su paso por el Hércules le vino bien para intentar lograr grandes metas”.

Abde fue clave para el ascenso a Tercera del filial. Después fue asomándose en el primer equipo de la categoría de bronce. Primero había firmado dos años. Luego, en 2019, hubo una ampliación con una mejora de la ficha y de la cláusula. Se fue al Barça B en 2021, pero no tardó en debutar en Primera con los azulgrana. “Tenía clara esa renovación. No llegó a cumplir el contrato de larga duración porque había varios clubes de Primera detrás. Fue una operación en la que tenía claro que el Hércules iba a salir ganador. Fuimos contundentes y no negociamos. Vino el Barça, apostó y pagó los dos millones”.

A Portillo no le ha sorprendido su progresión en poco tiempo en la elite ni que haya sido llamado por Marruecos para debutar en la absoluta con vistas al Mundial. “Todo esto es normal. Es un jugador de un nivel de equipos punteros de Primera. Con la llegada de Raphina y la renovación de Dembélé, el Barcelona tiene mucha amplitud. Lo mejor que ha podido hacer es salir cedido para jugar”.

MÁS QUE UN AGITADOR

El exdelantero de Osasuna no solo le ve como un revulsivo. “Los entrenadores siempre me decían que era el agitador de partidos. Pone unas revoluciones muy altas, rompe las defensas. Es capaz de hacer tantas cosas con balón que desordena a los rivales. Pero lo veo que marca diferencias y debe ser titular en muchos equipos. Con espacios es muy vertical”.

J.P. URDIROZ

En Pamplona, sabe que puede encajar en la idea. “Osasuna está a un nivel más alto cada día. Han hecho un gran equipo mejorando sus carencias. No va a pasar ningún tipo de apuros y creo que va a estar en los puestos altos. Es la sensación que tengo como secretario técnico”, expone. “No soy quién para decir si tiene que ser titular o no, pero va a sumar. Ya se está viendo. Va a ser diferencial. Es encarador, habilidoso, puro talento. El día del Rayo da la asistencia del gol en un rato. Y el otro día te genera dos ocasiones en veinte minutos. Va a terminar jugando muchos partidos. En dos ratos se ha visto”, explica Portillo, que ve a Abde con más potencial jugando a pierna cambiada por la izquierda como lo plantea Arrasate. “Tiene buen tiro, busca su pierna natural y va a hacia la portería. En la derecha, se aleja más aunque tiene buen centro. Además aporta trabajo. Le veo diferente físicamente y más hombre, más hecho”.

El exdelantero rojillo lo tiene claro: “Puede encajar perfectamente en la identidad de Osasuna. Ese equipo es cada vez más dinámico, más físico y más de balón. Eso le va a venir a Abde bien. Enganchará con la afición”.

"No se vio mi mejor versión, pero solo tengo buenas palabras hacia Osasuna"

Javier García Portillo (40 años) llegaba a Osasuna en 2007 con un pasado brillante: era el máximo artillero de la cantera del Real Madrid con más de 700 tantos. En Pamplona, la suerte no le acompañó en sus dos años y medio. Los recuerdos son bonitos. “Osasuna ha evolucionado. Tiene unas grandes instalaciones y una identidad de cantera tremendamente buena. Están haciendo muy bien las cosas. Solo puedo hablar bien de Osasuna. El trato, a pesar de no se viera mi mejor versión, fue muy bueno. Estuve muy a gusto en la ciudad. La gente es respetuosa, llevan al equipo en volandas. Solo puedo tener palabras buenas a Osasuna. Su afición es grande. Eso te da una ventaja”.