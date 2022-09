Rompiendo planes

Imagínese que tiene todo preparado para el mediodía de este domingo. Ha reservado mesa en un restaurante con su fianza para estar con sus amigos; ha fijado la fecha para organizar una celebración familiar en casa; ha quedado con su padre para acompañarle por la tarde a El Sadar porque le venía bien el horario; ha programado el viaje por carretera desde la Ribera para planear la mañana; ha cambiado su turno de trabajo con un compañero; ha comprado unas entradas para sus hijos; o ha alquilado su asiento como socio porque a las 18.30 horas no podía ir. Imagínese 20.000 planes diferentes de domingo y que, a cinco días del partido, LaLiga modifica el horario fijado el 19 de agosto. Ya no sirve. Se adelanta a las 14.00 horas. Otra vez será en esa franja, como el último contra el Rayo. ¿Explicaciones? Ninguna. Hay que suponerlas. Ha sido por el Betis-Girona. Se podría pensar que será por el calor, pero mirando las previsiones, los 33 grados del mediodía en Sevilla no tiene pinta de que bajen pocas horas después. Llama la atención la frialdad con la que se cambia un horario, con un simple tuit en las redes sociales. Hubo decenas de comentarios de osasunistas afectados en contra. Normal. No es la primera vez ni será la última. Hace un tiempo, LaLiga empleaba a los aficionados de escudo cuando Florentino Pérez montó aquella revolución de la Superliga. Se hicieron lemas y camisetas dentro de una campaña que ensalzaba el papel del hincha como motor de este deporte, como así debería serlo. Se hizo acopio de una idea nacida en la Premier, donde las revueltas comenzaron en la calle. En Inglaterra, a pesar de tomarse también el camino de la industralización y discurrir entre magnates, el culto por el aficionado de a pie es máximo por una cuestión de cultura, respeto y valor. Su grada le hace ser especial, no el dinero. Se desplaza en masa y bebe cerveza en los estadios. El Liverpool-Osasuna que homenajeó a Robinson comenzó tarde por un problema en los accesos. Se comunicó y todos se dieron por enterados. Como este, hay más detalles que le hacen ser un modelo único, lo que nunca podrá ser una Liga siempre más preocupada por el abonado televisivo.

EN LA GRADA

​Darko y Rubén o el todos quieren jugar

Una de las derivadas de este salto de calidad de la plantilla es que la fuerte competencia alimenta la garantía del banquillo. Darko Brasanac y Rubén García demostraron en Almería que se puede contar perfectamente con ellos. Su rendimiento, cada uno en su estilo y en su parcela, hizo mejor al equipo. Algo similar ha ocurrido con Nacho Vidal, que comenzó la temporada como suplente con la llegada de Rubén Peña y está demostrando sentirse a su mejor nivel. Arrasate está contando con un bloque más o menos reconocible de jugadores pero sabe que en cualquier momento puede echar mano de los efectivos que saltan del banquillo y más con la importancia que tienen los cinco cambios en el fútbol de hoy en día.

​Alta efectividad en el pase al compañero

Echando un vistazo a la estadística del partido, llamó la atención la elevada efectividad que hubo en la circulación de pase en jugadores que no eran defensas, parcela más habitual al arriesgar menos. Cinco futbolistas superaron el 80% de acierto. Rubén García alcanzó el 96% en una zona tan complicada para ello como la media punta. Juan Cruz fue un puñal en la banda izquierda con sus seis centros al área y llegó al 87%. Darko jugó en el doble pivote y manejó la pelota con criterio, con un 84%. Similares números hizo Lucas Torró, con un 83,9%. Moi Gómez, el jugador que más intervino del partido con 65 toques, registró un 83%.

​Ver a este equipo atrae al espectador

Nadie sabe cuánto durará esta racha, que abarca resultados y sensaciones. Pero de momento hay que disfrutarla. Hacía mucho tiempo que Osasuna no exhibía un fútbol de alto nivel. Ha mantenido las señas de identidad y presiona con la intensidad que viene de serie, pero ya no es solamente hormigón armado para jugar en largo y buscar centros y remates. Ha unido la calidad que le hace ser más preciso en tres cuartos y sin perder la velocidad. Ver hoy a Osasuna atrae a cualquier espectador. La palabra permanencia puede que se esté quedando corta cuando aún el calendario no he quemado la hoja de septiembre. El equipo es ambicioso en el campo. ¿Lo será en sus objetivos?

El cariño a Osasuna cuando está arriba

No es habitual ver a Osasuna tan alto en la clasificación y desplegando este nivel futbolístico. Los medios nacionales no son ajenos. “Es de Champions”, titulaba la crónica del partido el diario Marca. “Bravo por Osasuna”, destacaba Josep Pedrerol en su editorial en el programa Jugones de La Sexta. “Es el resultado del trabajo de mucho tiempo y una idea clara. La de Arrasate. Buenos fichajes, estabilidad, mantener un bloque, evitar las fugas y ese estadio remodelado, con la afición encima”. El periodista también citó en sus palabras a Aimar Oroz o al Chimy Ávila. ¿Seguirán los rojillos en boca de todos? El futuro dirá.