Queja al Club Atlético Osasuna

El pasado viernes 26 de agosto estuve en el Benito Villamarín viendo el partido de nuestro Osasuna. Todos los años me desplazo desde la localidad donde vivo (Guardamar del Segura en Alicante) a no pocas ciudades para seguir la marcha de los rojillos. Quiero mostrar mi descontento con la política del club a la hora de vender entradas, ya que las restringe a socios y “soy rojillo/a”.

Si no me equivoco, el Betis puso a disposición del club más de 400 localidades. En la grada “visitante”, los que pagamos la entrada, éramos exactamente 45 aficionados. Entiendo que se potencie hacerse socio y “soy rojillo/a”; lo que no puedo comprender es que el club prefiera devolver 400 entradas antes de que una aficionada, en este caso mi mujer, pueda acompañarme a ver el partido.

Dar prioridad a los socios y “rojillos” me parece totalmente acertado, pero no dar la posibilidad de que otros aficionados puedan comprar entrada (recuerdo que son nominales, por aquello de la seguridad, supongo), no me parece de recibo. ¿No podría el club cambiar esa “política”? Parece que no. Al menos así se desprende de las veces, con esta la tercera, que me he dirigido directamente al club para exponer esta situación.