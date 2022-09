Jagoba Arrasate: "Con Peña y Abde ganamos la profundidad que perdimos"

La temporada pasada, Arrasate cumplió 100 partidos de Liga en Primera sentado en el banquillo de Osasuna frente al Rayo. Sus jugadores le ‘regalaron’ un 0-3.

Partido en El Sadar, donde ya han sumado dos victorias.

Estamos deseando volver a jugar en El Sadar donde de momento las cosas nos han ido bien. Se ha generado otra vez una atmósfera muy positiva y estamos con muchas ganas de retomar todo lo que significa. .

¿Jugará Abde?

Lleva un par de días muy ajetreado con la presentación, el papeleo,… Hoy ya ha entrenado y esperamos que poco a poco entre en dinámica. Está en la convocatoria así que puede tener unos minutos.

¿Qué le dijo para convencerle de que viniera?

Ha tenido otras posibilidades, aunque no hablamos de otros equipos. Le hice ver qué sería para él venir a Osasuna, qué vemos en él y qué le podemos aportar. Fue una conversación muy sincera donde él estaba convencido de venir aquí. Hoy le he visto bien. Ya visteis ayer cómo es en la rueda de prensa. Es un chico muy natural y en el campo le pedimos que nos dé esa profundidad que es tan importante. Estoy contento porque al final nos gustan los equipo profundos y verticales. Empezamos siendo así pero poco a poco lo habíamos perdido un poco. Las incorporaciones de Rubén Peña y Abde ganamos en profundidad y en transiciones que es algo que necesitábamos.

Tendrá en el banquillo rival a Íñigo Pérez, que les conoce bien.

No sé si será un handicap. El Rayo es un equipo muy reconocible. Tiene mucho mérito. Es un equipo muy hecho, que creo que este año estará todavía más maduro. Viene de dos partidos muy buenos fuera de casa. Lo que me preocupa es cómo juega por fuera. Es un equipo reconocible que se parece a nosotros en algunas cosas. Y luego está el matiz de Íñigo, que nos conoce mucho. No sé si cambiarán cosas mañana pero yo espero el Rayo de estas jornadas y el del año pasado.

Braulio dijo que ésta era la mejor plantilla de los último años.

Hay que demostrarlo. No digo que no tenga razón porque estoy encantado con la plantilla que tengo. Tenemos el ejemplo el año pasado de grandes plantillas que bajaron a Segunda división. Lo que hay que hacer es un gran equipo de una gran plantilla. Cada día estamos en hacer un equipo mejor y demostrar que tenemos una buena plantilla.