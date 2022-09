Último día para resolver salidas, con Iván Barbero como opción más real

mercado de altas y bajas concluirá esta noche, momento en que ya habrá quedado resuelto el futuro de algunos jugadores que está todavía pendiente. Futbolistas que no están contando ahora para El, momento en que ya habrá quedado resuelto el futuro de algunos jugadores que está todavía pendiente. Futbolistas que no están contando ahora para Jagoba Arrasate están pensando en la posibilidad de marcharse del equipo, sin que nada esté cerrado aún. No hay problemas con el límite salarial que obliguen a forzar una operación.

delantero , que se está entrenando aparte de sus compañeros estos días en Tajonar. La entidad ha estado esperando hasta última hora a que algún equipo de la categoría de plata moviera ficha por el almeriense. No convencían las ofertas que habían llegado desde Primera RFEF. Osasuna contempla que si no ha encontrado destino hoy 1 de septiembre se le planteará la vía de jugar con el El caso más claro es el del Iván Barbero , que se está entrenando aparte de sus compañeros estos días en Tajonar. La entidad ha estado esperando hasta última hora a que algún equipo de la categoría de plata moviera ficha por el almeriense. No convencían las ofertas que habían llegado desde. Osasuna contempla que si no ha encontrado destino hoy 1 de septiembre se le planteará la vía de jugar con el Promesas

De ser así, ya no podría competir con el primer equipo al no ser sub 23. En cualquier caso, ha incorporado en las últimas horas a otro delantero para su filial. Ha llegado Sergio Moreno procedente del Rayo Vallecano.

Tampoco se descarta que otro canterano, Javi Martínez, busque minutos con otra camiseta. El club no le cerraría la puerta. Podría acabar jugando a préstamo en Segunda División. El soriano, de 22 años, sabe que la competencia es muy fuerte con las nuevas incorporaciones.

EL CASO DE ROBERTO TORRES

le queda un año de contrato. Desde comienzos de pretemporada conoce que su situación no es sencilla. Los técnicos le trasladaron que no iba a contar con demasiado protagonismo y que se respetaría su decisión en el caso de que quisiera buscar equipo para continuar su carrera deportiva. Habrá que esperar si toma la determinación de poner fin a su ciclo. Osasuna no tiene constancia de que vaya a ser así. Arrasate cuenta con él como uno más. Hay focos que alumbran a la figura de Roberto Torres , con 350 partidos a sus espaldas en Osasuna y al que. Desde comienzos de pretemporada conoce que su situación no es sencilla. Los técnicos le trasladaron que no iba a contar con demasiado protagonismo y que se respetaría su decisión en el caso de que quisiera buscar equipo para continuar su carrera deportiva. Habrá que esperar si toma la determinación de poner fin a su ciclo. Osasuna no tiene constancia de que vaya a ser así. Arrasate cuenta con él como uno más.

No hay más nombres en las quinielas de salidas, aunque nunca habrá que dar nada por cerrado hasta las 23.59 horas de hoy.