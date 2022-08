El nuevo Tajonar se irá forjando a fuego lento

temporada 2022-2023 recién comenzada definirá cómo será el nuevo recompra de los terrenos que permitirán la ampliación por más del doble de la actual superficie edificada. Será durante el curso cuando comiencen a darse más pasos para concretar el diseño. No se va a acelerar, señalan en el club, donde se valora la importancia de contar con más campos de hierba natural y un edificio para el primer equipo. Larecién comenzada definirá cómo será el nuevo Tajonar. Es uno de los grandes proyectos que tiene entre manos la junta directiva para esta legislatura. A comienzos de julio quedó ejecutada laque permitirán la ampliación por más del doble de la actual superficie edificada. Será durante el curso cuando comiencen a darse más pasos para concretar el diseño., señalan en el club, donde se valora la importancia de contar con más campos de hierba natural y un edificio para el primer equipo.

aquella Ciudad del Fútbol fracasada que presentó Patxi Izco en 2008 en compañía de Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación Española, con catorce campos. Se presupuestaron 20 millones. Por el momento, se desconoce la cantidad a invertir ahora. El encarecimiento de los costes de los materiales en esta época es otra de las razones por las que Osasuna no siente esa premura. Hay otra premisa. El proyecto se realizará según las necesidades que detecte la entidad para el crecimiento de su base y de la estructura profesional en el día a día. No está vinculado directamente en el tiempo con lo que marque la normativa federativa sobre los estadios con gradas para las categorías nacionales. Tampoco se pretende edificar de golpe toda la superficie comprada. No será un proyecto faraónico, inciden en el club, desmarcándose deque presentó Patxi Izco en 2008 en compañía de Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación Española, con catorce campos. Se presupuestaron 20 millones. Por el momento, se desconoce la cantidad a invertir ahora.

IDEAS DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

En primer lugar, se irán recabando las ideas de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra tras un acuerdo de colaboración que se ha firmado. En este convenio se recoge que los alumnos de tercer curso del grado abordarán, como ejercicio conjunto de las asignaturas Proyectos I y Urbanismo I, propuestas del diseño urbanístico y paisajístico de la nueva zona de entrenamiento de Tajonar.

El club pretende enriquecer las ideas sobre el desarrollo de las instalaciones “en su camino hacia una propuesta definitiva que sea razonable desde el punto de vista económico, ajustada a sus necesidades, que cumpla los requisitos actuales pero que mire también al medio plazo y que sea sostenible”.

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura “afronta su tarea académica con un prisma de base teórica, pero desea dar un enfoque más práctico a sus alumnos”, según recoge el convenio. Como contraprestación, Osasuna aportará 5.000 euros al fondo de becas de la escuela.

YA SE HAN PAGADO 2 MILLONES DE EUROS

Los nuevos terrenos comprados por Osasuna suman 166.264 metros cuadrados, una superficie mayor de la que actualmente está edificada que tiene sobre 105.000. Se cumplen 40 años con la primera compra de los 85.000 bajo el mandato de Fermín Ezcurra.

Los de ahora han costado 6,5 millones de euros más IVA (1,3 millones). Se pagan con los fondos de CVC como inversión en instalaciones. El primer abono de 2,5 millones fue en julio mientras que el resto de liquidaciones, de 2 millones cada una, serán el 30 de junio de 2023 y 2024, respectivamente.

gravísima deuda con Hacienda, la entidad quiere ahora aumentar el número de campos de hierba con el objetivo de quejuvenil de División de Honor vean mejoradas sus condiciones de entrenamiento. Por poner un ejemplo, tanto el Athletic como la Real cuentan en Lezama y Zubieta con cuatro de hierba natural, lo que permite a sus equipos curtirse en mejores condiciones. En Tajonar solo hay dos. Tras haber recuperado una parte del patrimonio perdido en 2014 por la, la entidad quiere ahora aumentar el número de campos de hierba con el objetivo de que Osasuna Femenino Osasuna Promesas y elvean mejoradas sus condiciones de entrenamiento. Por poner un ejemplo, tanto el Athletic como la Real cuentan en Lezama y Zubieta con cuatro de hierba natural, lo que permite a sus equipos curtirse en mejores condiciones. En Tajonar solo hay dos.

EL CAMPO DE LAS 4.000 LOCALIDADES

Entre las necesidades que se irán analizando con los técnicos, se quiere levantar un edificio para que el primer equipo disponga de mejores herramientas que las actuales como un gimnasio mayor.

Y no hay que olvidar que se construirá un campo principal con gradas para alrededor de 4.000 espectadores con el objetivo de cumplir los requisitos que marca la RFEF para algunas de sus competiciones en las que pueden participar tanto Osasuna Femenino como Osasuna Promesas en cualquier fecha.

De momento, en su estreno en la Primera RFEF, el filial que dirige Santi Castillejo podrá seguir jugando en el lugar donde tradicionalmente lo ha hecho en Tajonar. Aunque no dispone del aforo que marca la normativa (tiene 1.200) ni tampoco a graderío perimetral, la normativa que establece la RFEF no es aún tan rígida y esa laxitud beneficia a muchos clubes de estas categorías que no tienen esos medios. El futuro dirá. Mientras tanto, el proyecto de la transformación irá ganando cuerpo.

Consulta a Aranguren por un parcela anexa

visita a Javier. “Estamos en conversaciones para ver si hay un acuerdo porque hay una parcela al lado que es del Ayuntamiento de Mutilva (valle de Aranguren) a ver cómo nos la pueden ceder, dejar o si ellos van a hacer algo”, señalaba el presidente de Osasuna. Lo avanzó Luis Sabalza hace un par de semanas con motivo de la“Estamos en conversaciones para ver si hay un acuerdo porque hay una parcela al lado que es dela ver cómo nos la pueden ceder, dejar o si ellos van a hacer algo”, señalaba el presidente de

Esa parcela tiene una superficie 19.104 metros y está pegada al terreno recomprado por el club para la ampliación y que se quiere edificar (ver gráfico superior). Se encuentra en la parte más cercana a la carretera que baja a la puerta principal de las instalaciones.

La entidad quiere saber la intención que tiene Aranguren sobre esa parcela. Se trata de obtener la información sobre algún posible proyecto del ayuntamiento y, en función de ello, encajar la separación en su diseño para el desarrollo de Tajonar. En el caso de que no hubiera deseo de darle uso, Osasuna solicita la cesión para que sea utilizada como aparcamiento exterior para los aficionados.

SE COMENZARÁ DESDE AHÍ

Entre los planteamientos que maneja el club está el de comenzar a edificar desde esa zona de la ampliación, la opuesta a las piscinas de Tajonar. Osasuna no tiene intención de materializar toda la obra de golpe y copar los 166.264 metros cuadrados.

El debut del Promesas se adelanta a las 16.00 h.



La Real Federación Española de Fútbol comunicó ayer el cambio de horario del encuentro del Promesas contra el Atlético Baleares. Será también el sábado, pero a las 16.00 horas. La entidad rojilla ha aceptado la modificación horaria “atendiendo a las dificultades del conjunto balear para realizar el viaje de regreso tras el partido y al sobrecoste que supondría pernoctar dos noches en la ciudad, así como a las temperaturas esperadas para el sábado por la tarde, que no superarían los 28º en la capital navarra”. Los socios y simpatizantes pueden reservar la entrada desde ayer a través de la web hasta completar el aforo de 1.200 espectadores. La medida se debe para evitar que en alguna ocasión la grada se vea desbordada.