Los ojos miran a El Sadar

meritoria temporada para volver a vibrar. Recobrar ese latido como local es uno de los grandes objetivos que se ha marcado la plantilla, que se estrenará con dos encuentros consecutivos como anfitrión. Han pasado casi tres meses de aquella despedida con fiesta del Mallorca que cerraba unapara Osasuna con su tercera salvación a pulsaciones bajas. El discurrir del verano no ha pasado factura a su bloque, sujetado por todos los pilares que siguen alistados a las órdenes de Arrasate, mejorado por las incorporaciones de nivel que se han firmado y rejuvenecido por esa savia nueva tan fresca y capaz que llega del Promesas . Los rojillos vuelven este viernes a salir a escena a El Sadar, escenario que abrirá la temporada y al que miran los ojos de toda una hinchada con la ilusión de

Ningún equipo se puede saber con certeza cómo llega antes del primer pitido inicial. La pretemporada de Osasuna ha discurrido entre dientes de sierra en los amistosos. Ha habido de todo entre actuaciones colectivas e individuales, pero lo que vale comenzará a sumar desde esta noche. La competición ya no engaña.

Llega a Pamplona un Sevilla que ha perdido el hierro en su defensa de Diego Carlos y Koundé, pero básicamente con las armas de siempre que emplea Lopetegui para intentar llevar el mando del partido, siendo compacto y con calidad para decidir. Todo un rival de altura que no se despoja de su sello de Liga de Campeones.

Arrasate ha reconocido en las últimas horas que ha trabajado para aplicar esa rápida verticalidad que rompe defensas y que gusta a la grada, aunque sin perder otra faceta fundamental como la sobriedad para contener lo que le venga. Quizá sea prematuro calibrar este primer examen, pero seguro que el técnico deja su toque desde la alineación para sorprender a este Sevilla.

SIN RUBÉN GARCÍA Y ARIDANE EN LA LISTA

No hay pistas de los once jugadores que iniciarán. Ayer hubo trabajo a puerta cerrada en El Sadar para cerrar esta semana tan atípica con partido en viernes. De los nuevos, Rubén Peña ha estado a medio gas en pretemporada lo que su debut desde el inicio no parece probable. Aitor Fernández también ha arrastrado problemas físicos y todo apunta a que Sergio Herrera seguirá defendiendo el marco. Moi Gómez sí podría tener su oportunidad en esa zona de tres cuartos donde llega para aportar su claridad. ¿En punta? Budimir ha salido de una pequeña lesión y el Chimy Ávila podría ser el 9.

Jesús Areso e Iván Barbero se quedaron fuera de la primera convocatoria por decisión técnica, lo que ratifica que están en la rampa de salida para marcharse antes de que finalice el periodo de fichajes. Tampoco lo hicieron Rubén García y Aridane. El de Xátiva “iba a empezar a entrenar con el grupo, pero tiene una fatiga muscular que le impide estar al cien por cien”. “No tiene una lesión como tal y espero que la semana que viene pueda estar”, dijo Jagoba, que tuvo palabras bonitas para el central tras el fallecimiento de su madre. “No está aquí. Le mandamos un fuerte abrazo y sabe que tiene nuestro cariño y apoyo. Lo está pasando mal últimamente”.