Prieto iglesias explica a los jugadores de Osasuna los cambios en el arbitraje para esta temporada

El colegiado navarro Eduardo Prieto Iglesias se reunió el miércoles por la mañana con la plantilla osasunista para comentarles los cambios previstos en la interpretación arbitral del reglamento para la temporada que ahora empieza. En la reunión, que se celebra todos los años, el árbitro se ayudó de imágenes de la pasada temporada para explicar tanto los cambios en la normativa o interpretación de las normas de juego -que este año afectan al fuera de juego- como a cuestiones que no han cambiado pero que siguen siendo dudosas como la señalización de manos, penaltis o pérdidas de tiempo. Tras ver la jugada, Prieto Iglesias apuntaba cuál va a ser a partir de ahora la interpretación arbitral y después se argumentaban los porqués. Se recalcó el tema de las manos, mostrando cuáles son punibles y cuáles no. “Ha sido muy proactivo. Los jugadores han intervenido un montón y han aclarado varios puntos”, señaló Prieto.

La única norma que se ha reinterpretado afecta al fuera de juego. Hasta ahora, si un defensor tocaba el balón de forma ‘descontrolada’, iniciaba una nueva jugada y habilitaba así a los delanteros que hasta entonces estaban en fuera de juego. No se pitaba nada. Ahora, si este toque no es controlado (peinar un balón en centro lateral, que acabe la pelota en los pies de un contrario tras una disputa, no serían controlados) se señalará fuera de juego aunque ‘venga de un contrario’. Sin embargo, si el defensa tiene el balón controlado y se lo entrega, por no verle o por otro tipo de error, a un contrario, no se señalizará la posición antirreglamentaria y continuará la jugada.

Se acaba pues con ‘el balón viene de un contrario y por eso no hay fuera de juego’. Se pitarán. Sólo continuará la jugada si el defensa tiene controlado el balón y se lo entrega a un contrario.

Prieto también recordó a los jugadores los criterios para sancionar una mano. No son punibles las pegadas al cuerpo, en posición natural, apoyadas en el suelo, de rebote desde uno mismo o un compañero ni las producidas por balones ‘llovidos’ en los que no hay visibilidad y el balón cae sobre el brazo. Las manos por encima del hombro sí serán sancionadas.

Sí que causó cierta controversia la denominada ‘mano accidental’. Toda mano accidental, por muy involuntaria que sea, del autor de un gol obligaría a anularlo. Pero si él no es el que marca, sino un compañero, no se anula si el colegiado considera que no es mano voluntaria. “Ha provocado debate”, comentó Prieto. Lo mismo que sucede respecto al gol sucedería en la misma situación respecto al penalti.

Sobre entradas y disputas, el Comité Técnico de Árbitros apuesta por proteger a los jugadores. Si una entrada puede lesionar a un jugador, “sacaríamos la tarjeta roja automáticamente”. Y si el árbitro sobre el césped no lo ve y el VAR lo ha visto claro, reclamará la atención del trencilla para que lo vea en el monitor.

‘PENALTITOS’, NO

Otra de las directrices que han recibido es no pitar ‘penaltitos’. Los árbitros, “si no es un penalti claro, obvio y manifiesto”, como lo califica Prieto, no lo sancionarán. Desde el VAR, si ven claro que un contacto es insuficiente para señalar penalti, reclamarán al colegiado de césped la revisión de la jugada. Los penaltis desequilibran los partidos y por eso deben ser manifiestos para señalarlos. “El tercer mantra que tenemos esta temporada es que no hay ‘penaltitos’”, concluyó.

Los árbitros serán mucho más estrictos con las pérdidas de tiempo

Una de las consignas remitidas por la dirección arbitral a los colegiados es ser más estrictos con las pérdidas de tiempo. “Agilizar el tiempo de juego efectivo va a ser una de las directrices fundamentales de esta temporada.

El tiempo empleado en las revisiones del VAR “sin perder seguridad a la hora de arbitrar”, será recuperado íntegramente a la conclusión de cada parte.

Respecto a las pérdidas de tiempo provocadas voluntariamente por los jugadores exagerando la gravedad de una entrada o algo similar, también se recuperará completamente. “Vamos a añadir todo el tiempo que haga falta”, señala Prieto.

Las primeras jornadas marcarán toda la temporada. “Al principio, tenemos las directrices frescas. Es bueno que se apliquen en los primeros partidos de forma rigurosa para que se entienda el criterio”, apunta el colegiado navarro.

Como en temporadas precedentes, desde el VAR se cronometrarán las pérdidas y se comunicarán al colegiado, que no tendría que tener reservas en sumarlas a los 90.