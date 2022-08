tendrá un dorsal del 1 al 25 y ya no lucirá el 39. Manu Sánchez cambia de rango. A pesar de ser sub 23 (cumple 22 años el 24 de agosto), Osasuna ya no podrá dejarlo fuera de la plantilla inscribible para ahorrarse un pellizco del tope salarial. Una nueva norma de LaLiga obliga a ello a los clubes cuando el futbolista haya disputado al menos el 30% de partidos de la pasada temporada. Es el caso del madrileño, que por lo tantoy ya no lucirá el 39.

Este lunes por la mañana, la página web de LaLiga hacía oficial la inscripción del lateral izquierdo rojillo, como cedido del Atlético de Madrid. En los dos anteriores préstamos, Osasuna le había colocado en la plantilla no inscribible, condición a la que se acogía por la joven edad del futbolista.

Ahora no será posible. Dentro de las pautas para el control económico y no esquivar el reglamento, LaLiga ha decidido computar como salario del primer equipo a los inscritos en el filial que superen ese porcentaje con el primer equipo. Manu Sánchez jugó 33 partidos y el 66% de los minutos.

LA 'LEY ANTI-BARÇA'

Esta medida implantada hace unos meses afecta a muchos clubes. Hasta 18 de Primera y Segunda se contabilizaban en junio con 25 jugadores afectados. Fue una normativa nada fue bien recibida en Barcelona. Joan Laporta, el presidente azulgrana, la bautizó como la “la ley anti-Barça” en una asamblea de compromisarios. Su jugador salpicado era Gavi, cuyo sueldo ahora tendrá que ser asumido como de primer equipo.

EL ATLÉTICO PAGÓ LA LICENCIA

A Osasuna no le ha supuesto mayor problema darle cabida en el grupo inscribible porque ya lo tenía en sus previsiones cuando consiguió la cesión del Atlético. El club, no obstante, no tendrá que pagar los 50.000 euros del coste de la primera licencia profesional, ya que antes de llegar a Pamplona Manu Sánchez fue inscrito por los colchoneros dentro de la primera plantilla y le dio el dorsal 3.

PABLO IBÁÑEZ Y JAVI MARTÍNEZ

A falta de que Osasuna dé a conocer oficialmente los dorsales, Pablo Ibáñez parece que tendrá el 19. Es el que ha lucido en pretemporada y al no ser sub 23 no puede tener más allá del 25. Lo mismo pasa con Javi Martínez, nacido en diciembre de 1999 y que está portando el 21. El soriano llevaba hasta el año pasado el 28 y no computaba como plantilla inscribible. Jesús Areso, a falta de resolverse su futuro, también es del año 1999.

Osasuna, sin problemas para dar de alta a los nuevos jugadores

Está siendo uno de los temas de debate en el mundillo del fútbol. Hay clubes que a escasos días del inicio del campeonato están teniendo dificultades para inscribir a sus jugadores. Los casos más sonados son el Barcelona y el Betis, pero es una dinámica que está marcado los despachos durante la pretemporada.

En Osasuna, se ha respirado tranquilidad sobre este asunto. En ventanas anteriores, siempre se ha trabajado con cautela para no sobrepasar el tope salarial y no arrastrar una penalización para incorporar jugadores a posteriori, una circunstancia que ha afectado a la mayoría de rivales.

El club dispone de un margen de 6 millones de euros para llegar al techo de gasto, gracias a los fondos de CVC de los que puede disponer. Sobre esta bolsa ya ha hecho uso de 1,8 millones, necesarios para la incorporación de Moi Gómez del Villarreal. Emplearía esa cantidad en el caso de incorporar un futbolista más, el extremo que quieren los técnicos para reforzar el ataque, aunque no es segura su llegada.

INSCRITOS EN LALIGA

En la lista oficial de inscritos de la Liga, figuran por ahora Rubén Peña (inscrito el 23 de julio), Pablo Ibáñez (el 28 de julio), Manu Sánchez (8 de agosto) y Aitor Fernández (8 de agosto). Antes del partido de este viernes contra el Sevilla en El Sadar, se irán notificando los casos restantes porque los trámites ya están realizados.