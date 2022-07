Osasuna, a la espera del 'efecto dominó'

Así, en Barcelona prácticamente dan por hecha la renovación-fichaje de Dembelé y se han hecho también con los servicios de otro extremo, el brasileño Raphinha Esta doble caída de fichas parece desplazar fuera de la plantilla culé, y mucho, a Ez Abde, el extremo al que Osasuna le seguía hace unas semanas pero que a día de hoy ya no brilla tanto en la lista de deseos de los rojillos. Su salida del Barça es un hecho pero el interés de sus vecinos de Girona ata su futuro a Cataluña.

El ‘efecto dominó’ también repercute en las salidas. En varios medios se ha apuntado que el Atlético de Madrid, necesitado de ingresos, y el Sevilla podrían poner en el mercado a los centrales Josema Giménez y Kounde respectivamente. La rumorología señala que estas salidas, sobre todo en el caso de la del ‘colchonero’, reavivarían su recurrente interés por el osasunista David García, cuya cláusula de rescisión es de 20 millones. Si el Atlético traspasa al uruguayo, ingresaría lo suficiente para pagar la cláusula de David, aliviar sus cuentas y aligerar su plantilla.

Uno de los casos paradigmáticos del ‘Efecto dominó’ se dio cuando el Manchester City fichó a Aymeric Laporte. Los ingleses pagaron al Athletic 65 millones en la ventana invernal de 2018 y, pocos días después, los rojiblancos pagaron 32 por el txuri urdin Íñigo Martínez. Éste primera fase del ‘efecto dominó’ benefició a los de San Mamés pero meses después, en junio, la Real pudo fichar con la mitad de ese dinero a Nacho Monreal, Odegaard, Portu, el guardameta Álex Remiro y el delantero sueco Alexander Isak. Y desde entonces, y van ya cuatro temporadas, los donostiarras siempre han quedado por delante del Athletic en la Liga.

DEPORTE DE RIESGO

Quizá por eso, el ya presidentese opuso en la campaña electoral ade la cláusula del osasunista Jon Moncayola . “¿Vamos a reforzar encima a Osasuna que el año pasado quedó un puesto o dos por debajo y con ese dinero van a hacer maravillas?, se preguntaba. No obstante, semanas después y ya presidente, no lo descartó. Por lo que este caso le atañe a Osasuna, Jagoba Arrasate ha señalado ante un eventual pago de cláusula que “la dirección deportiva está preparada para todo, pero no hemos pensado en ningún sustituto de Jon porque nunca lo hemos visto fuera de aquí”. Aunque no lo parezca, el dominó es un deporte de alto riesgo.