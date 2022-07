Sabalza: "No hay ninguna posibilidad de rebajar el precio de la cláusula de Moncayola"

El encuentro es en Tajonar , el corazón del fútbol base que en pocos días cumple 40 años. Es sábado y los operarios no descansan en las obras para rearmar las vallas perimetrales de los campos. En poco tiempo, comenzarán trabajos de mayor volumen. Será la mayor transformación de las instalaciones con la ampliación. Luis Sabalza enseña orgulloso los terrenos que desde mañana serán propiedad de Osasuna . Es momento de dar respuestas sobre los asuntos de la vida rojilla.

Gracias a esa recompra, una parte del patrimonio vuelve a ser propiedad de Osasuna.

Más que una recompra es una recuperación. Desde que entramos ya teníamos ese hándicap. La ley fue en noviembre y llegamos en diciembre, cuando ya se había transmitido el patrimonio. Siempre hemos tenido esa ilusión. Tuvimos conversaciones para recuperar El Sadar y la asamblea dijo que no. Más tarde comenzamos conversaciones sobre Tajonar. Como todo suponía demasiado dinero, pensamos que sería bueno empezar por una parte. Esa parte, de acuerdo con el Gobierno, será lo que no está edificado.

¿Por qué?

Osasuna y Tajonar han crecido mucho estos ocho años. Cada vez tenemos más equipos, ahora sobre todo con las chicas. Fíjese a qué nivel han llegado. No tenemos ninguna intención de hacer un proyecto faraónico. Será algo práctico, que sirva para la cantera. La idea es hacer campos de hierba natural porque solo tenemos dos. Así podrán entrenar en mejores condiciones. Además, si en un momento determinado tenemos que colaborar con los clubes convenidos, estaremos encantados.

¿No se vendió con la idea de hacer un estadio pequeño?

Sí, eso viene dado de la petición de la Federación para jugar en Primera RFEF y en Segunda RFEF. La compra es por los campos de entrenamiento. Lo haremos, pero este proyecto no será para hacer ese campo como razón principal.

Para el Promesas y el Femenino.

Para el Promesas, han dado un año de plazo, pero si se mantiene y el Femenino asciende, necesitaríamos ese campo. No va a ser espectacular con un gran diseño arquitectónico. Será práctico para que quepan los espectadores que se necesiten y poder jugar.

¿Hay proyecto?

No lo hemos diseñado. Estas cosas tienen su trámite y su tiempo. Queríamos tener primero la escritura, la propiedad, antes de dar el siguiente paso. Diseñaremos la totalidad de los 166.000 metros cuadrados y a continuación comenzaríamos en aquello que nos urgiese.

¿Tienen plazos de tiempo?

Me haría ilusión tener el campo para el año que viene para el Promesas si se mantiene y no tener, a lo mejor, la obligación de jugar en El Sadar los partidos.

Se le ve ilusionado. Es Tajonar.

Osasuna es un club de cantera. Estamos haciendo una gran labor. El otro día se explicó perfectamente en una rueda de prensa qué se quiere de Tajonar. No podemos tener medios de ordenadores y GPS y no disponer de campos. Los futbolistas se hacen en el campo.

El precio de la parcela se sabe. 6,5 millones más IVA. ¿Hay estimación de cuánto costará la edificación de los nuevos terrenos?

No hemos pensado aún. La asamblea nos autorizó que con los fondos de CVC se comprase Tajonar y se hiciera ese pequeño estadio. Eso tenemos en mente. Pero haremos el diseño para colocar todo.

Mientras tanto, el club tendrá que hacer frente a la deuda.

Cuando termine el tiempo por el cual fui elegido, me gustaría que Osasuna solo tuviera la deuda de CVC. Es lo único que te puedo decir. Cuando nos pague CVC, nos vamos a quitar los préstamos que vienen desde los tiempos del señor Izco y los préstamos que debemos del nuevo estadio. Se van a quitar inmediatamente.

Hay clubes con necesidad de vender. Superan el tope salarial. Echan mano de CVC para fichar...

Solo queremos que exista la deuda de CVC. Nos parece asumible pagar 1,2 millones al año. No me parece un gasto importante. Hemos hecho un estadio. Hemos fichado a Budimir y lógicamente hay que pedir un préstamo. No me preocupa la deuda. Me preocuparía la deuda el último año si con las previsiones que tenemos no la pudiera pagar.

¿Sigue estando la idea de no pagar por jugadores este verano?

Sigue estando la idea si es posible. Pero el mercado es el que es. Los dos fichajes han sido sin traspaso. Bueno, hemos fichado a Rubén Peña y creo que anuncias hoy en el periódico que habíamos llegado a un acuerdo con el portero y sin pagar traspaso... (lo manifiesta antes de que sea oficial el fichaje de Aitor Fernández).

¡Usted sabrá mejor!

(Ríe) Sobre la pregunta anterior, no queremos hacer grandes dispendios para el equipo.

Prudencia y cumpliendo lo que marcan en LaLiga.

Intentamos ser así. Lo que pasa es que te fastidia que unos gasten más y se salven. Otros tenemos que andar más justos. Esperemos que no haya más necesidades. Queremos seguir en esa política, pero Braulio es el que tiene que decir si hay que pagar alguna pequeña cantidad. Puede ser. No lo sé.

¿Qué ha pasado con Moncayola?

Me parecieron muy mal las declaraciones del señor Barkala. Si no eres aún presidente, ¿cómo puedes decir que vas a pagar la cláusula? Me da la impresión de que ha sido un asunto que han manejado sus agentes, ellos han movido el asunto. Han sido los que han llevado al Athletic las condiciones que tenía Osasuna. A nosotros no nos ha venido directamente Jon para decirnos que se quiere ir. Creo que siempre ha demostrado que ha sido muy osasunista. Ahora bien, si se quiere ir y llega a un acuerdo, no diré nada. Solo una cosa: que nos paguen la cláusula.

Jon Uriarte cambió el discurso. El nuevo presidente del Athletic lo dejaba en manos de una conversación con Valverde abriendo la puerta a una ofensiva por Moncayola. ¿Qué le diría si le llamara a usted?

No vamos a cambiar. Le diré que si quiere, espere un año y su cláusula bajará dos millones. Tú verás. (Por contrato, baja de 22 a 20 millones).

¿Cierra por completo cualquier opción de negociar?

No hay ninguna posibilidad de nada. Ni tampoco vamos a entrar en una dinámica de este jugador que no quieren vale tanto y se abarata la operación. No. Ya dijimos que por los jugadores clave se tenía que pagar la cláusula. No ponemos 80 millones como otros.

¿Osasuna tiene la tranquilidad de haber firmado esos contratos?

Para que el equipo esté bien, debes tener a los jugadores en la mejor situación posible. Pero, ¿qué pasa? No puedes tener muchos jugadores así ni tampoco pasarte en el pago porque luego quieren ser todos iguales. Tampoco te opones a pagar bien, cuando el equipo de al lado paga lo que paga. Los que están aquí cobran su buen dinero, pero como debe de ser ¿eh? No discuto lo más mínimo.

¿Espera sorpresas?

No. Pero claro, si depositan el dinero es el jugador el que se quiere ir, no el club el que quiere que se vaya el jugador.

Con Torró se cerró capítulo.

Tenía ofertas y se ha querido quedar con nosotros. Estamos muy contentos con él. Creo, sinceramente, que ha sido el fichaje del verano de Osasuna.

¿Qué espera de la temporada?

No voy a cambiar. Lo más importante es estar en Primera. Braulio lo dijo. Empezamos de cero. Lo anterior no cuenta. Intentaremos mantenernos holgadamente, pero nuestra ilusión es mantenerse.

Llegan jóvenes de abajo.

Pasan cuatro. Es lo que nos interesa. Tienes que dar paso a la cantera. Ya depende del entrenador. ¿Los que se han ido? Unas veces los contratos se renuevan y otras veces no. Aquí no entra el presidente. Son cuestiones técnicas. Solo me alegro cuando ganamos y me entristezco cuando perdemos. Quiero que el equipo siempre luche e intente ganar.

¿Le llama mucho Braulio para mantenerle informado?

Hablamos casi a diario. Ya prefijamos cómo podía ser el equipo, pero no le voy a decir si tiene que fichar a Rubén Peña o a Neymar, ahora que se queda libre del PSG. No me meto ahí. Yo le digo: “Tenemos este límite, no nos pasemos”.

Los abonos son más baratos que en la temporada 2013-2014

¿Por qué han subido los abonos?

Realmente, pocos han pagado más porque hemos devuelto el dinero de los partidos que no pudieron ver. Por otro lado, no me parece correcto que pague lo mismo el que sienta en un córner y el que está en el centro. Es una palabra que no me gusta, pero queda muy bonita. Hemos sectorizado El Sadar. Cada sector tiene un precio.

Hay un Día del Club.

Lo vemos que en los partidos contra cualquier grande. La gente todavía no está educada a ceder el asiento. Tendríamos dos mil o tres asientos más. Y sacar una buena taquilla. ¿Sabe? Los abonos de ahora están más baratos que en la temporada 2013-2014.

El abono no incluye entrar a Tajonar para ver los partidos.

Es por el Promesas. De repente pueden venir 3.000 socios nuestros a ver al Barça B y no caben por aforo. Queremos un control previo. Van a venir rivales que arrastran aficionados. La idea es abrir un plazo para solicitar el acceso.

¿Qué tal va la campaña?

Terminaremos parecido. Puede haber un pequeño bajón de 300 o 400 y tengamos que abrir. Quedan días. El año pasado se quedaron más de 2.000 personas en espera.

¿Se queda corta la ampliación?

Quiero que el estadio esté siempre lleno. No nos podemos quejar. Hemos sido el equipo que más ha ocupado su capacidad. Muchos días no se han podido vender entradas. No había sitio y luego resulta que faltan dos mil. Queremos concienciar a la gente de que ceda su asiento, que no lo vamos a quitar. Si no lo quiere dar al club para que lo venda, que se lo deje a un amigo. Pero que vayan todos y animen.

¿Se va a jugar este verano el partido del Centenario?

Hay que buscar un equipo bueno que quiera y que pueda antes de empezar la temporada. Si traes un equipo bueno mientras el Mundial, vienen sin sus internacionales. No puedo saber con seguridad y se va a poder hacer o no.

Hablamos de un rival de Europa.

Eso es. Ya hicimos el trabajo cuando vino Argentina. Fue un espectáculo. Nos sirve de experiencia.

¿Han hablado con el Liverpool?

No... Ya fuimos al Liverpool y fue una experiencia muy positiva. Lo que más gustó fue el recibimiento de los aficionados al autobús de Osasuna con aplausos y ánimos. Es algo que no se me olvida.

¿Novedades en las camisetas?

Alguna será un poco más interesante. No lo puedo decir ahora. Creo que gustará. Será la segunda o tercera equipación. Es lo único que podemos cambiar. La primera camiseta tiene que ser así. Somos los rojillos. No haría como el Atlético de Madrid, con esas curvas. No vamos a hacer un rojo deshilachado. La camiseta de Osasuna es muy importante.

¿Sube el atractivo de El Sadar de organizar eventos etc?

Es lógico. La imagen de Osasuna es positiva. Es lo que más une a todos los navarros. El otro día estuve firmando con el Lourdes, de Tudela, y estaban encantados. Se ve que Osasuna está extendido en toda Navarra.

¿Cómo marcha el museo?

Nos han presentado algunos proyectos. Estamos discutiendo su precio. Lo adelanto. No será un museo de fotografías y de trofeos. Será dinámico e interactivo. Gustará mucho. Se sentirá la esencia. Se hará con el tour para ver por dentro el estadio. Vamos a intentar abrirlo esta temporada.