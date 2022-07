El fichaje de Aitor Fernández en números: bonus por objetivos y 14 millones de cláusula

Un minuto después de las once de la mañana, Osasuna publicó un vídeo en sus perfiles sociales: “El envío ha llegado a su destino”. Una caja con la nueva equipación de portero llegaba hasta la ciudad de Valencia. El fichaje de Aitor Fernández por la entidad navarra era cuestión de tiempo, pero así se hizo oficial.

El arquero de Arrasate-Mondragón, de 31 años, defenderá el marco rojillo hasta el próximo 30 de junio de 2025. La incorporación no tiene coste fijo, pero Osasuna podría abonar una serie de variables en función de objetivos (permanencia y partidos disputados). Además el Levante se guarda un 20% de los derechos económicos del futbolista en caso de una hipotética venta. La cláusula de rescisión será de 14 millones siempre y cuando la entidad navarra se mantenga en Primera.

"ESTAR CERCA DE CASA"

Para despedirse de la afición granota, Aitor Fernández escribió una emotiva carta que el club valenciano publicó en sus redes. El nuevo fichaje de Osasuna aludió a motivos personales: “Nunca pensé que el recorrido iba a ser así. Han sido cuatro años de momentos de inmensa felicidad y también de tristeza, sobre todo estos dos últimos años: en lo deportivo, por el descenso, y en lo personal, por el fallecimiento de mi padre. Es por ello que siento la necesidad de estar cerca de los míos y, cuando se me presentó la oportunidad de volver a casa, cerca de mi familia, decidí que era el momento”.

Para suplir la salida del vasco, el Levante fichó a Joan Femenías. El teórico titular será Dani Cárdenas, competencia directa de Aitor Fernández la pasada temporada. El meta catalán despidió de forma pública a Aitor Fernández: “Eres un gran referente para mí, alguien con toda mi admiración por cómo es dentro y fuera del campo... y no como tópico porque quien te conoce sabe que eres un tío increíble. Del cual he tenido la suerte de aprender y disfrutar día a día. Te deseo la mayor de las suertes en esta nueva etapa, aunque no la necesites. Gracias por cuidarme y aconsejarme siempre como a un hijo”.

Hubo unanimidad entre la afición granota, que intercambió durante el sábado mensajes con los osasunistas. Lo que más destacan desde Valencia es el lado personal del nuevo portero rojillo, al que le gusta el número 13.

LA BIENVENIDA DE HERRERA

Tras darle oficialidad al fichaje, la afición de Osasuna dio la bienvenida al nuevo portero. La parroquia mostró su alegría por contar con los servicios del meta vasco. De entre todos los mensajes, sorprendió el escrito de Sergio Herrera, quien será su competencia directa: “Bienvenido Aitor. Una gran elección escoger Osasuna”.