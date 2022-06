están siendo escasos. En este caso, Osasuna aguarda paciente el discurrir de los días de mercado. Queda prácticamente todo el verano por delante, pero lo cierto es que desde que se terminó la Liga hace cinco semanas los movimientos que afectan a los equipos de Primera División. En este caso, Jagoba Arrasate solo ha podido congratularse de la llegada de un refuerzo, Rubén Peña , mientras disfruta de sus vacaciones.

Osasuna quiere su llegada con la carta de libertad y no hay la mínima intención de pagar un traspaso. Se desconoce hasta dónde se tensará la cuerda porque el club cuenta con un plan B para esa posición. En la entidad rojilla, no vislumbran por ahora el siguiente fichaje a la vista. Es conocido el interés por el portero Aitor Fernández, que quiere estar de nuevo a las órdenes del técnico que le dirigiera en el Numancia antes de su salto a Primera, categoría en la que quiere permanecer. Sin embargo, el asunto sigue bloqueado. El Levante por ahora no cede.y no hay la mínima intención de pagar un traspaso. Se desconoce hasta dónde se tensará la cuerda porque el club cuenta con un plan B para esa posición.

El club granota necesitaría obtener unos ingresos de 10,5 millones de aquí al jueves, fecha del cierre del ejercicio, para no acabar en pérdidas. Hay oferta del Getafe por Jorge de Frutos, pero al parecer resulta insuficiente. Rondaría los 9 millones. Con todo, el Levante podría superar la barrera del 30 de junio, con la urgencia de cumplir con el fair play financiero. Parece que aún no le apremia dar bajas. Y parece que no le apremia dar salida a Aitor Fernández, aunque sabe que en el encaje económico y deportivo será incompatible con Dani Cárdenas, el otro portero, para comenzar el año en Segunda.

SOLO CINCO CLUBES NO SOBREPASAN EL TOPE

Compás de espera largo también hay por Manu Sánchez, a la vista de que el Atlético de Madrid quiere hacer caja. Ha trasladado a Osasuna una cantidad para la compra que se considera inasumible. Hay incertidumbre por mucho que la voluntad del madrileño sea la de regresar de nuevo a préstamo.

El problema para la entidad colchonera es igualmente el fair play que tiene desbordado. Su presidente, Enrique Cerezo, anunció este lunes que el Atlético debe conseguir 40 millones de euros para poder cuadrar el presupuesto antes del 30 de junio y luego poder fichar. Es una corriente general.

Fuentes del club rojillo señalan que solo hay cinco que no lo tienen rebasado, entre ellos Osasuna. Es la explicación por la que el mercado está tan parado. La Liga es inflexible. No deja fichar si no se adelgaza la masa salarial o se obtienen ingresos. Habrá que esperar a julio con el nuevo ejercicio contable.

Tampoco se ha empleado el dinero de CVC en materia de fichajes ni se tiene contemplado hacerlo, circunstancia que no se conoce del resto de adheridos a este fondo de la Liga que marca los tiempos actuales. El club lo tiene bastante claro. Cumplirá con todos los plazos de amortización de inversiones anteriores, en especial la de Ante Budimir, y seguirá en el mercado buscando operaciones a bajo coste sin pasar su límite salarial.

Quiere a Aitor Fernández libre, como vino Rubén Peña del Villarreal. A Manu Sánchez, cedido. Lo mismo sucede con las dos piezas restantes del puzzle: el banda desequilibrante (el azulgrana Abde es uno de los que está en la agenda) y el centrocampista ofensivo.

EN UNA SEMANA, LAS PRUEBAS MÉDICAS

La pretemporada rojilla dará comienzo la próxima semana con las pruebas médicas (4 y 5 de julio) y los primeros entrenamientos en Tajonar (a partir del 8 de julio). Rubén Peña será en principio la única cara nueva, pero no hay que olvidar la presencia de cuatro canteranos que partirán con las mismas opciones que el resto: Pablo Ibáñez, Aimar Oroz, Iker Benito y Jorge Herrando.