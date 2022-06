Rubén Peña: "Si salía del Villarreal, solo quería venir a Osasuna"

Este verano no era el primero en el que Rubén Peña se convertía en objeto de deseo de Osasuna y de Braulio Vázquez. Por fin pudo cerrarse la operación. En declaraciones difundidas por el club, el lateral se mostraba muy ilusionado: “Tengo unas sensaciones únicas. Siempre quise vivir como local lo que es esta afición. Es un club con mucha historia y en algunos aspectos, único”, comentó.

Con dos años de contrato por delante con el Villarreal pero pocas opciones de jugar, el jugador vió muy claro su futuro: “Tenía otras opciones pero desde el primer momento en que me puse en contacto con la dirección deportiva y con el ‘mister’ tenía claro que si salía de un club como el Villarreal solo quería venir a Osasuna para volver a sentir la idea de juego parecida a mi época con Mendilibar, donde creo que di un buen rendimiento”, aseguró.

Tras superar su lesión de clavícula, que le tuvo en el dique seco cuatro meses, Osasuna retomó el contacto con el jugador: “Una vez que me encontré bien y ya entrenaba con el Villarreal, fue avanzando el interés. Al final se alargó todo mucho porque no es fácil salir de un club como el Villarreal. Yo tenía claro que, si salía del Villarreal, solo quería venir a Osasuna. No quería escuchar a otros equipos porque me pedía el cuerpo vivir esta experiencia. Me ilusionaba de verdad”, comentó.

Conversación con Arrasate

Mantuvo varias conversaciones con Arrasate. “Me transmitió todo lo que veía yo desde fuera. Al final, cuando tienes que elegir equipo, tienes que tener en cuenta el estilo de juego, si te vas a adaptar rápido a ese estilo. La presión alta e ir a por todos los equipos es algo que me encanta. Jugar de tú a tú a cualquier equipo, presionar en el campo rival y a partir de ahí ir a por los tres puntos es mi ideología de fútbol y por eso creo que aquí es el mejor sitio donde puedo estar”, dijo.

Y aterriza en Pamplona con las pilas puestas: “Llego a Osasuna con muchas ganas y mucha ilusión, deseando empezar ya la pretemporada porque nos espera un año ilusionante, con una ambición increíble. Iremos a por todas”, concluyó.