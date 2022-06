El acceso facial instalado en El Sadar, candidato a un premio mundial sobre innovación tecnológica

Osasuna ha sido nominado a los premios que organiza The Stadium Business, en la categoría de Tecnología, por la implantación en El Sadar de los accesos de reconocimiento facial de la empresa navarra dasGate. Los premios StadiumBusiness reconocen el liderazgo, la innovación y los logros en el suministro, explotación y gestión de instalaciones deportivas en todo el mundo.

En total son seis los proyectos que han superado el corte establecido por The Business Stadium en esta categoría, entre ellos el de Osasuna. Ahora, el jurado deberá elegir al ganador en el acto que se celebrará en Manchester el 5 de julio de este año en el Emirates Old Trafford. El jurado está compuesto por nueve personas destacadas en el mundo de la explotación de estadios: Jason Gannon, director gerente del SoFi Stadium de Estados Unidos; Lungi Macebo, director de operaciones del Birmingham City en el Reino Unido; Timo Rohwedder, CEO del Olympiastadion de Berlín, en Alemania; Jackie Ventura, director de sostenibilidad, salud e higiene de los Golden State Warriors de Estados Unidos; Mario Passetti, director gerente del Cagliari Calcio en Italia; Ian Nuttall, cofundador de The Stadium Business; David Keirle, presidente del grupo KSS del Reino Unido; Tony Rhoades, presidente, CEO y fundador de GroundWOW en el Reino Unido y, finalmente, Marie Lindqvist, vicepresidenta ejecutiva de ASM Global Europe, en Suecia.

INTER DE MILÁN, BROOKLYN NETS Y EL BURNLEY, ENTRE LOS COMPETIDORES

Osasuna tendrá que competir por el premio con otros cinco proyectos tecnológicos de gran valor que se están llevando a cabo en todo el mundo. Uno de ellos es el que ha implantado el Burnley en su estadio, el Turf Moor, con la instalación de múltiples pantallas de LED con tecnología ADI. También está nominado el Accor Stadium en Australia por la instalación de una pantalla gigante de última generación. Los Brooklyn Nets de la NBA también optan a los premios por desarrollar lo que ellos denominan 'Netaverso', un sistema de juegos en 360 grados que es posible gracias a la instalación de múltiples cámaras de alta resolución en el pabellón que permiten generar imágenes de los jugadores y de sus jugadas en cuestión de segundos. El Inter de Milán es otro de los competidores de Osasuna con un proyecto que ha llevado a cabo con la marca Panasonic para la instalación de aparatos que mejoran la calidad del aire en todas las estancias del club mediante una tecnología que todavía no se comercializa en Europa y que es revolucionaria contra virus y patógenos. Por último, también está nominado un revolucionario sistema de gestión de personal implantado en los locales de Levy, una marca que trabaja en restauración y zonas VIP en diferentes recintos deportivos del mundo.

Junto a ellos competirá la solución desarrollada por la empresa navarra dasGate e implantada en Osasuna desde la pasada temporada para que los socios del club puedan acceder al estadio mediante reconocimiento facial. Una iniciativa que ha llamado la atención del jurado y ha sido, a su juicio, merecedora de entrar entre las seis mejores iniciativas tecnológicas del año en el mundo de los recintos deportivos. El día 5 se conocerá el nombre del ganador.