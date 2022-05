En la planificación de la próxima plantilla, los técnicos también tendrán que decidir sobre el futuro de los jugadores que están cedidos.con Osasuna y, aunque cada uno tenga sus circunstancias, no hay visos de que alguno pueda tener plaza en la primera plantilla., que el 30 de junio deja de pertenecer a la entidad osasunista.

En la categoría de plata igualmente ha competido Kike Saverio, con la camiseta de la Ponferradina. Ha intervenido en 29 jornadas, 9 como titular, en un equipo que está peleando por entrar en el playoff. Estaba siendo una temporada interesante, pero una rotura del tendón de Aquiles le alejará de los terrenos de juego unos seis meses. A Saverio le queda un año de contrato como rojillo, después de que firmara por tres cursos procedente del Barcelona. No se descarta que cuando esté disponible a final de año pueda reforzar al Promesas.

En Primera RFEF, Osasuna ha colocado a tres piezas esta temporada. Jorge Herrando es un central que ha estado señalado desde las categorías inferiores de Tajonar para llegar al primer equipo. Está en la UD Logroñés, que quiere el playoff de ascenso y ocupa la sexta plaza . El club confía mucho en sus prestaciones. Era indiscutible hasta finales de noviembre, cuando le detuvo en seco una lesión. Una vez recuperado le costó entrar en el equipo, ha tenido más intermitencias. A sus 21 años, tiene contrato hasta 2024. Habrá que ver qué decide Osasuna cuando acabe su periodo de cesión.

En el Castellón, están jugando también a préstamo el portero Iván Martínez, de 20 años. Con su equipo, instalado en la zona media del grupo 2 de la categoría de bronce, ha completado solo 6 partidos. Tiene una temporada más de contrato con Osasuna.

Por último, está el caso de Antonio Otegui. El centrocampista de Mendavia cumple su segunda campaña en el Badajoz. Tiene 24 años. Suma 29 encuentros, de los que 15 han sido desde la formación inicial y solo 2 completos. El periodo de cesión era de dos ejercicios y Osasuna podía recuperarlo el pasado verano. No lo hizo y ya no regresará a Tajonar., Otegui dejará de pertenecer a la entidad rojilla y será agente libre para firmar por cualquier club. Recientemente, se le salió el hombro y no ha participado en las últimas jornadas para ayudar a un Badajoz que marcha quinto y quiere el playoff.