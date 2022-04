Chimy Ávila: "Me atrevería a correr el encierro, me encantaría"

El Chimy Ávila se ha convertido en una pieza fundamental e intocable para el esquema de Jagoba Arrasate, jugando desde banda y no en punta de ataque. Quizá no aporte las cifras goleadoras a las que nos tenía acostumbrados en sus primeros meses como rojillo, pero se ha sabido reciclar desde un puesto donde se ha vuelto clave.

VICTORIA AGÓNICA CONTRA EL ALAVÉS

"Había sido un partido de ida y vuelta. Sabemos que tenemos a un jugador como Budimir que quizá no aparece en todo el partido pero que siempre está ahí. Me alegro por él y por los compañeros, todos ayudamos por igual y tenemos ese plus que es la afición, se les pudo regalar un partido bonito con los tres puntos en casa, que es lo más importante"

PENALTI DE RUBÉN GARCÍA

"Me tocaba tirar el penalti, se me acercó Rubén y me lo pidió de buena manera. Llevaba un gol en el campeonato y todos somos una familia dentro del campo. Me agradeció muchísimo que se lo hubiera dejado y yo se lo di porque confío mucho en Rubén y en su pegada. Un penalti es una lotería, se puede fallar o meter. Si tuviera que dársela de nuevo para recuperar su confianza, lo haría de nuevo".

SUEÑO EUROPEO

"Mientras el míster sueñe, los capitanes sueñen y la afición sueñe, yo voy a soñar con ellos. Yo del barco no me bajo nunca y si ellos quieren remar hasta donde lleguemos, vamos a remar".

POSIBILIDAD DE JUGAR CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

"Los trámites para lograr la nacionalidad están entregados, solo falta que me llamen para firmarlos. Obvio que siendo argentino quiero ir con mi selección, quiero defender y morir por mi patria. Pero también reconozco que España me arropó a mi, a mi familia y nos dieron el cariño que necesitábamos, veníamos de situaciones difíciles de Argentina. Por agradecimiento, si tuviera que defender la camiseta, lo haría. Mis padres me enseñaron a ser agradecido, Mis hijas aprendieron a vivir aquí sin miedo y libres, cosas que en Argentina, pese a ser un país hermoso, no se pueden hacer".

RENOVACIÓN

"Mis hijas me pidieron que nos quedáramos durante la negociación, son felices y tienen amigos aquí. La familia te tira a la hora de quedarte. Mis hijas son felices, mi mujer tiene sus amigas y yo tengo mis amigos. Con mis dos lesiones la gente de Pamplona me arropó muchísimo, fueron una pieza fundamental para que pasara rápido. Fue una decisión familiar, quería ir por esta revancha y dejar a Osasuna en lo más alto posible".

RELACIÓN CON EL 'PIPA' GANCEDO

"Escuchaba muchas cosas sobre el 'Pipa' Gancedo pero no sabía quién era. Un día en Tajonar vino a saludarme, tenemos de amigo en común a Bernardo Romeo. Empezamos a hablar y le regalé la camiseta a su hijo, Gancedo es muy buena gente. Yo soy muy amigo de Ever Banega y siempre le digo que sacó lo mejor del 'Pipa' porque con la pelota en los pies son similares".

EL SAQUE DE HONOR DE UNZUÉ

"Se me pone la piel de gallina porque esas cosas la vivo muchísimo. Nos tocó muchísimo la charla con Unzué. El domingo nos dio la charla en el vestuario, prácticamente era el míster, y le pudimos regalar la victoria, se la merece. Me puse feliz al verle emocionarse en el campo con toda la gente aplaudiendo".

DE LA DELANTERA A LA BANDA

"Con tal de estar entre los once, no importa la posición. Si el míster ve que puede sacarme cosas en banda, hay que adaptarse. No se van a ver los goles de antes, porque tengo menos llegada por fuera, pero quizá no esperaban mis asistencias. Teniendo jugadores como Kike, Budimir o Barbero, puedo sacar centros o llegar hasta línea de fondo".

PREPARADO PARA EL ENCIERRO Y LOS SANFERMINES

"Mis hijas quieren disfrutar de los Sanfermines. Ojalá que la gente los pueda disfrutar, que lo vivan al máximo, que seamos conscientes y tratemos de sacarle el máximo provecho. Me sienta bien el uniforme de San Fermín, pero no me dejan correr el encierro (ríe). Me atrevería a correr el encierro, me encantaría. No hay problema".