De Burgos Bengoetxea dirigirá el Barça-Osasuna

Ricardo de Burgos Bengoetxea, del Comité Vasco, dirigirá el partido Barcelona-Osasuna, auxiliado en el VAR por Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego). El colegiado vasco no tiene buen historial con Osasuna y es recordado por la parroquia navarra por un arbitraje polémico en un Elche 2 - 2 Osasuna que terminó con incidentes protagonizados por Braulio Vázquez y José Antonio Prieto 'Cata' que recriminaron al colegiado su papel en el empate rojillo en el feudo ilicitano, en diciembre de 2020.

Posteriormente volvió a dirigir a los rojillos en un Osasuna 1 - 4 Valencia en el estadio de El Sadar, en septiembre de 2021, un encuentro en el que señaló un penalti a favor de los locales y posteriormente lo anuló a instancias del VAR, en el mismo encuentro que no concedió pena máxima por un empujón a Kike García y en el que anuló en el segundo tiempo un tanto a Darko Brasanac que ponía el 2-3 en el marcador.

Por su parte, José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano, ha sido designado para dirigir el encuentro entre el Mallorca y el Real Madrid, líder de LaLiga Santander, correspondiente a la vigésima octava jornada.

Designaciones jornada 28 LaLiga Santander:

Atlético Madrid-Cádiz Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR José L. González Glez. (C. C-Leonés)



Levante-Espanyol Isidro Díaz de Mera Escuderos (C-Manchego)

VAR José L. González Glez. (C. C-Leonés)



Granada-Elche Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Villarreal-Celta Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR David Medié Jiménez (C. Catalán)



Getafe-Valencia Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR José L. Munuera Montero (C. Andaluz)



Rayo-Sevilla Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

VAR Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)



Betis-Athletic Antonio M. Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)



Real Sociedad-Alavés Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

VAR Alejandro J. Hernández Hdez. (C. Las Palmas)



Barcelona-Osasuna Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

VAR Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Mallorca-Real Madrid José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR David Medié Jiménez (C. Catalán)