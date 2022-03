el gran objetivo de agosto. Con 35 puntos y 11 jornadas por delante, la permanencia puede ya catalogarse como virtual. El margen es amplio para evitar cualquier catástrofe de aquí a mayo. Llegará un día en que sea matemática, pero a nivel interno en Osasuna se da por sentado de que se ha conseguido

Los rojillos jugarán un cuarto año consecutivo en la máxima categoría. Otro episodio de un proyecto liderado por la dirección deportiva de Braulio Vázquez y José Antonio Prieto Cata y ejecutado en el banquillo por Jagoba Arrasate

En la 2018-19, se consumó un ascenso para la historia. Siempre con el manto de una idea definida de fútbol, se ha ido fortaleciendo el bloque con los diferentes retoques. El resultado, tres salvaciones holgadas de mérito. No es fácil encontrar en la historia del club un asentamiento tan prematuro después de pisar la Segunda. Llegarán tiempos peores, no hay duda. Por eso, en el club se recalca la importancia de no perder la perspectiva y de la dificultad de pelear contra estructuras superiores.

GANAR A UN RIVAL DE LIGA DE CAMPEONES

El sábado se firmaba el paso definitivo con un triunfo que quedará marcado. Era el tercero en El Sadar, pocos dentro de un extraordinario ejercicio, y contra un rival que se está cruzando en la Champions con la Juventus.

El submarino llegaba en racha con su gran plantilla, con la salvedad de la ausencia de Gerard Moreno. 138 millones de euros de presupuesto maneja, el doble que Osasuna. No extraña viendo sus efectivos que represente el cuarto tope salarial de la Liga, unos cuantos escalones por encima.

Pero ganaron los rojillos. A base de competitividad, dirección del banquillo, grada y un gol académico marca de la casa que se ve cualquier día en Tajonar: robo (Torró), conducción (Javi Martínez), desdoblamiento-centro (Rubén García) y remate (Chimy).

LA RENOVACIÓN DE JAGOBA, AL CAER

El beneficio de mirar al frente con el horizonte despejado va a permitir trazar mejor la planificación. Salvar la categoría en las últimas jornadas, o qué decir perderla, implica siempre la incertidumbre de ese doble escenario abierto.

En este caso, no. Mientras el equipo va a seguir compitiendo para mantener su posición de privilegio en la clasificación y con el propósito de dar más grandes tardes a su afición, el club prepara el terreno. El primer asunto que se resolverá será la renovación de Jagoba Arrasate. El acuerdo está cerca de producirse tras las conversaciones mantenidas, aseguran las fuentes consultadas. Quedan detalles por pulir para oficializar la continuidad. Será su quinto año. Seguirá su ciclo y engordando sus cifras.

LA IDEA ES QUE HAYA POCOS FICHAJES

Ha comenzado marzo, queda tiempo por delante, pero la idea es que haya pocos refuerzos. Hay trabajo adelantado. Se irán concretando posiciones. En consenso con Arrasate, se irá decidiendo el futuro de los jugadores que terminan contrato (Oier, Iñigo Pérez y Ramalho) o el nombre de los futbolistas del filial que puedan dar el salto o hacer la pretemporada. En definitiva, lo que conlleva la confección de la plantilla con la ventaja de la anticipación.

SE PEDIRÁ LA CLÁUSULA POR DAVID Y TORRÓ

En las últimas campañas, no se han producido salidas no deseadas por ventas que hayan obligado al club a buscar recambio. Se ha podido mantener el bloque, salpicado por incorporaciones. Esa es de nuevo la intención.

Sin embargo, todo es posible en un mercado que seguro se irá agitando. Es de sobra conocido, más allá de la muga rojilla, el rendimiento destacado que están ofreciendo en la parcela individual algunos jugadores y en partidos de alta exigencia.

David García y Lucas Torró son los que más llaman la atención. Se pedirá la cláusula de rescisión. Tienen 20 y 10 millones respectivamente. El club está en disposición de ser fuerte. Y más sabiendo que seguirá en Primera y que con ello seguirán aumentando los ingresos por los derechos de televisión. Hay una variable importante que computa el puesto/categoría de las últimas cinco campañas. Osasuna será uno de los grandes beneficiados dada su trayectoria.