Arrasate: "Es un paso atrás"

Osasuna, El técnico de Jagoba Arrasate , reconoció que su equipo no hizo un buen partido en el Reale Arena, aunque valoró el trabajo defensivo de la Real Sociedad , que resumió con la frase de que "a veces haces lo que quieres y otras lo que te dejan".

"Es un paso atrás porque veníamos con ilusión. Había mucho osasunista en la grada y queríamos dedicarle una victoria a nuestra afición pero al menos tenemos una semana corta para preparar el próximo partido que va a ser complicado", dijo tras el encuentro el técnico osasunista.

Lamentó profundamente un gol encajado en una acción en la que no estaba en el campo Chimmy Ávila, por lo que el gol de Elustondo que resolvió el partido tuvo un dolor añadido para Arrasate.

"No son excusas pero hemos tenido que defender un saque de esquina con un jugador menos y ahí se ha ido el partido. El fútbol actual son detalles y en esa jugada no tuvimos fortuna o no supimos hacerlo bien", señal´ó a este respecto el preparador vizcaíno.

Arrasate vio dos partidos diferentes, el primero de ellos hasta el gol y en el que los guipuzcoanos fueron superiores y otro nuevo tras encajar ese tanto, en el que Osasuna "metió una marcha más pero en Anoeta se ven pocos goles porque la Real defiende muy bien".

El entrenador rojillo quiere ya pasar página a las dos derrotas consecutivas que han llegado ante "dos grandes rivales como Atlético y la Real, pero ahora hay que pensar en el partido del sábado ante nuestra afición" contra Villarreal, recordó Jagoba Arrasate.