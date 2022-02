El detalle de un aficionado de Osasuna con el hermano de Michael Robinson

Nunca pensé que conseguiría una, estoy en la 'luna'. Una vez más, gracias". Con estas palabras, Tim Robinson, hermano de "Quiero enviar un enorme agradecimiento a @txemasun por enviarme esta increíble camiseta que empleó Osasuna en el partido conmemorativo en Anfield en agosto., estoy en la 'luna'. Una vez más, gracias". Con estas palabras, Tim Robinson, hermano de Michael , agradecía públicamente en Twitter el detalle que un seguidor de Osasuna ha tenido con él.

Se llama Txema García, un reconocido coleccionista de camisetas rojillas y que previamente le había mandado una bufanda conmemorativa del partido en Liverpool. En octubre, Tim se puso en contacto para preguntarle si sería posible conseguir esa camiseta que deseaba tener. Hasta el momento no había sido posible pese a sus intentos. Quería pagar el coste que fuera. No fue posible entonces. Pero ahí no quedó la cosa. Hace pocos días, Txema García le escribió para decirle que tenía buenas noticias. "Good news", le trasladó. "I have one shirt Liverpool-Osasuna for you". La sorpresa fue tremenda para Tim. "No me lo puedo creer, estoy realmente sorprendido", reaccionó entusiasmado.

Hasta el suroeste de las islas británicas, acaba de llegar la prenda de edición especial que vendió Osasuna como recuerdo de un homenaje al mítico delantero rojillo en un escenario de primera magnitud. Tim mostraba su emoción y recordaba aquella fecha en Liverpool que vivió junto a otro ilustre del osasunismo como Sammy Lee. "Mi esposa, mi hijo y yo nos sentamos con Sammy en Anfield la noche que jugaron contra Osasuna. Es un hombre encantador y un caballero", apuntaba.

La camiseta es de color blanca con la inscripción "Anfield. Michael Robinson Tribute. Liverpool F. C. Vs C. A. Osasuna. 09/08/2021". Lleva la imagen del exjugador inglés celebrando un gol con la elástica de Osasuna en su parte baja y el sello que indicaba que se trata de una edición limitada. Se agotó en pocas horas. "Ojalá pudiera tenerla firmada por Michael", expresaba Tim en respuesta a otro aficionado rojillo.

I want to send a massive thank you to @txemasun for sending me this amazing shirt that Osasuna wore in the memorial match at Anfield in August. I never thought I’d get one, I’m over the moon. Once again thank you👍 pic.twitter.com/BPyzozqRHU — Tim Robinson (@TimRobi55908862) February 9, 2022

Txema García está igualmente de satisfecho por el agradecimiento de Tim. "Me ha dicho que lleva todo el día con su mujer presumiendo ante sus amigos con la camiseta", apunta este socio incondicional de Osasuna.