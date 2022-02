Ramalho y Barbero seguirán a las órdenes de Jagoba Arrasate tras el cierre de mercado invernal en la liga española. Ambos futbolistas, con poca participación en el equipo, han rechazado ofertas de otros clubes y han preferido quedarse en Pamplona a la espera de nuevas oportunidades. Por el defensor había interés por parte del Real Oviedo, dirigido por el navarro Cuco Ziganda, y por el delantero el Alcorcón quería su regreso. Ninguna operación llegó a buen puerto ni estuvo cerca de cerrarse. Osasuna no tiene ningún inconveniente en que se queden. Aportan al grupo y tienen encaje económico.

SIN ESTRENARSE EN LIGA

Ramalho todavía no ha debutado en el campeonato doméstico. De las 22 jornadas, el defensor ha sido suplente en diez y no ha sido citado, por decisión técnica, en doce. Sí ha participado de titular en los tres compromisos de Copa. En esta ventana invernal, Osasuna no le ha presionado para que salga y estaba abierto a su marcha si encontraba alguna oferta que satisfaciera sus necesidades. No ha sido así. Acaba contrato en junio.

PUDO VOLVER AL ALCORCÓN

El Alcorcón, colista de Segunda, quería reforzar su ataque en busca de una salvación casi milagrosa. Con el exrojillo Xisco en la plantilla, el club alfarero llamó a Osasuna por Barbero. El ariete, con un protagonismo residual, ya salió cedido la pasada temporada a la entidad madrileña. Los rojillos cuentan con el atacante en su rol de cuarto delantero. El jugador tampoco ha forzado su salida. Peleará por tener mayor participación. Contrato hasta 2023.

LA RENOVACIÓN DE ARRASATE, PARALIZADA

La renovación de Jagoba Arrasate sigue paralizada. La estabilidad deportiva se inició tras la reelección se Luis Sabalza. Era la primera ficha en caer para la continuidad de Arrasate. Después llegó la ampliación de contrato de los dos hombres fuertes en la dirección deportiva: Braulio Vázquez y Cata. El tercero en discordia tenía que ser el técnico. Todavía no hay novedades, pero tampoco preocupaciones en la entidad.