Los ojos del padrino: Santi Castillejo valora el debut de Dufur y Benito

Osasuna se vino de Vigo con la maleta vacía de puntos, pero se despertaron motivos para la ilusión. Siempre es un estímulo para el osasunismo el debut de un futbolista del filial. Y no fue uno sino dos. Unai Dufur e Iker Benito recordarán aquella noche de enero de 2022 de Balaídos. Puede que hayan llegado para quedarse. Su técnico en el Promesas, Santi Castillejo, sabe que van a tener los pies en el suelo y que reúnen las condiciones para haber convencido a Jagoba Arrasate, un entrenador que no regala minutos. El valtierrano, que está llevando al filial a pelear por el ascenso a Primera RFEF, atendía el jueves a este diario.

¿Qué tal les vio?

Fueron situaciones diferentes. Dufur, al jugar todo, se fue asentando y era uno más. Lo vi como un jugador normal de la plantilla. Es verdad que al principio no arriesgó en exceso. Estuvo correcto como estuvo el equipo. Sin embargo, Iker como entró poco tiempo en una situación de 2-0 que no es propicia para él al ser mejor con espacios. No entró mucho en juego. Lo importante es que debutaron. Ese primer momento ya lo han pasado. Espero que lleguen más y mejores, ganando partidos. Les di la enhorabuena. Habrá tiempo de estar cara a cara y hablar.

¿Les ve que pueden asentarse?

Jagoba ve todos los días los entrenamientos. Un jugador tiene que demostrar con jugadores de esa categoría, en este caso de Primera. Es el que mejor sabe si están preparados. Si se pueden asentar o no. Tiene muy claro que no hace debutar porque sí. Está claro que algo habrá visto. Pero es verdad que no es fácil. El paso de Segunda RFEF a Primera División es muy amplio. Para poder contrastarlo yo siempre digo que prefiero ver a un jugador del Subiza entrenando diez veces con el Promesas, por ejemplo.

Más que un partido aislado.

Jagoba es el que mejor sabe. Tú puedes ver que en su equipo de Segunda RFEF es el mejor o está destacando, pero la comparación no es la adecuada. Es mejor verlo en los entrenamientos con gente de Primera División. Los ha tenido dos semanas entrenando aparte de la pretemporada. Ya conoce y ya saben lo qué pueden darle.

¿Orgullo de entrenador verles debutar contra el Celta?

¡Hombre, claro! Para un entrenador de cantera ver jugadores asentados en el primer equipo y otros que han tenido la oportunidad siempre es importante. Trabajamos para eso, para que los jugadores de abajo lleguen un día y si es posible se asienten, que es lo más difícil. Es una satisfacción. Ojalá hubiera sido una victoria.

¿Es compatible el objetivo de la clasificación de un filial con el de sacar jugadores?

Soy de los que pienso que una cosa tiene que llevar a la otra. Si los jugadores tienen la oportunidad en el primer equipo es porque lo estamos haciendo muy bien en el filial. Y en el filial, los resultados funcionan porque ellos lo están haciendo bien. Todos los entrenadores queremos jugadores ganadores, que sepan competir. Y si no lo hacen en el filial, los de arriba no se fijarán. Si ahora lo están haciendo, se abre la oportunidad para Jagoba de verlos y confiar en ellos.

No pasa nada por quedarse sin ellos. ¿O sí?

Son situaciones para las que estamos preparados. Tenemos que vivir con eso. Con naturalidad.

Vamos con Unai Dufur.

Lo tiene todo para ser un buen central. Tiene el aspecto físico, técnico y táctico más que suficiente para ser un gran central. Es una posición donde debes estar concentrado los 90 minutos. Todo tu trabajo bien hecho se puede ir en una jugada al traste. Es lo que intentamos inculcar a los jóvenes en lo defensivo. Es lo más difícil. No pueden distraerse un segundo. En Segunda RFEF esa distracción les da para rectificar o para que no te metan gol, pero en Primera no te da. Unai es muy trabajador , tácticamente muy listo. Coge las cosas muy fácil. Y luego tiene unos parámetros físicos que le permiten mejorar. Es un jugador que tiene un futuro muy bueno.

Ha venido del filial del Eibar. ¿Les ha sorprendido la evolución?

Tuvimos la mala suerte de que en pretemporada se lesionó con el primer equipo. No pudo jugar los cuatro primeros partidos. Le costó entrar, pero el segundo o tercer que estuvo con nosotros se notaba que es un jugador que marca diferencias. Es muy listo, interpreta rápidamente lo que quieres del aspecto defensivo. No le cuesta cambiar comportamientos defensivos si le pides. Con ello, debes tener un cuerpo que te permita hacer esas cosas. Es corpulento y rápido.

¿Perfil de jugador de Osasuna?

Le veo como un jugador que entrar dentro del entorno de Osasuna. Perfil Osasuna, eso es. Pero tampoco me gusta a mí aventurar cosas. El entrenador es el que le ve día a día e iré comparándolo con el resto de centrales y cómo defiende a esos delanteros de Primera Jagoba sabe. No va a subir a un jugador así como así. Lo veo claro.

Sigamos con Iker Benito.

Lo subimos como juvenil al Promesas . Tiene algo diferencial sobre los demás. Su físico es privilegiado. Es muy rápido, capaz de salirte por la derecha y por la izquierda, golpea con la derecha y con la izquierda, centra con la derecha y con la izquierda. Muchas veces no sabes si es derecho o zurdo. Es un perfil de los que no hay. Tiene unas cualidades innatas. Pero le queda formación. Es lo que les falta a los jóvenes y más en esa posición: saber elegir. En qué momento hacer una cosa o la otra. Cuando ser más rápido o más lento. Cuando decidir tirar, centrar... Son cosas que se aprenden con el tiempo. Del año pasado a este ha dado un paso grande. Se ha hecho con el puesto. Aun tiene que dar pasos. Tiene lo que no se entrena, lo innato. Las características físico y técnicas de velocidad. Eso se tiene o no se tiene. Él lo tiene.

No es habitual que Osasuna aporte este perfil en la base.

Exactamente. Si consigue llegar al límite de lo que tiene su cuerpo puede ser muy diferencial. Es de esos jugadores que salen con un físico privilegiado y que tienen que ir progresando en otras cosas.

¿Hay temor a la hora de que Dufur y Benito asimilen bien las expectativas? A partir de ahora se hablará más de ellos.

No me da ningún miedo. Son dos chavales que lo tienen muy claro. Cualquier día les ves que están viendo nuestro entrenamiento. Enseguida ves a las personas cómo son. El momento es el que es. Se produce una ebullición. Pero no van a tener ningún problema en seguir mejorando. Jugando con el Promesas si tienen que jugar. Ni se van a agrandar ni se van a venir abajo cuando no salgan las cosas. Al revés. Son jugadores muy constantes.

¿Hay más candidatos?

Esto es el día a día de un club de cantera. Que vayan bien las cosas para que haya jugadores que puedan subir. No solo estos, si es posible algún otro más. Pero son decisiones que nos son fáciles. Hay una responsabilidad del primer equipo para mantener la categoría, que es lo que hace que todo funcione y que la rueda gire. Hay que ser consecuentes. Cuando subes a uno, que sea porque verdaderamente se lo merece. En ese aspecto, Jagoba no es dudoso. Cuando da oportunidades, ha visto algo. Y no es por un momento dado, es porque hay un futuro.

Moncayola y Javi Martínez son buenos ejemplos.

Son dos modelos totalmente diferentes. Moncayola tiró la puerta. Cuando ves que un jugador es mejor, lo pones. Es fácil. Llegó al Promesas y vimos que era superior. Y llegó al primer equipo y se hizo con la titularidad, entre comillas, con facilidad. Javi, sin embargo, es un jugador más típico de cantera. Le ha costado. Ha estado años entrenando con el primer equipo, haciendo pretemporadas, con altibajos. Al final, ha dado el paso definitivo. Es lo más característico de una cantera. Será más típico ver jugadores como Javi que Moncayola. Que te cueste es lo lógico. Por mucho que estés en el filial dos o tres años y te cueste, no debes perder el trabajo y la constancia.

¿Quién es Unai Dufur?

​

​Unai Dufur Espelosín (Pamplona, 1999) se inició en el fútbol en el Colegio Público San Francisco de Pamplona antes de recalar en el San Juan, donde escaló por sus categorías inferiores. En su último año como juvenil fichó por el Eibar para jugar en su equipo de División de Honor. Tras pasar por el segundo filial armero, ascendió al primero y la campaña pasada llegó a debutar con el primer equipo en Copa y en Primera. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023, aunque el club se reserva la opción de prorrogar el vínculo otros dos cursos adicionales. Juega de central y ha jugado 11 partidos con el Promesas en Segunda RFEF. 22 años.

Muy contento por mi debut con Osasuna, los sueños sí se cumplen.

¡Con ganas de más!

¿Quién es Iker Benito?



Iker Benito Sánchez (Miranda de Ebro, Burgos, 2002) reside en Pamplona desde su infancia. Llegó a Osasuna en verano de 2018, procedente del Pamplona. Anteriormente, en fútbol 8, militó en el Valle de Egüés. En mayo de 2019, estando en el Juvenil de Liga Nacional, firmó la renovación hasta 2021 que se amplió dos campañas más. Su cláusula de rescisión estando en el Promesas es de 3 millones. Si Osasuna decide retribuirle el salario mínimo profesional, pasará a 10 millones en Primera y 5 en Segunda. Tiene 19 años y es extremo. La campaña pasada jugó con el Promesas 20 partidos siendo juvenil y en la presente lleva 14 con 4 goles.