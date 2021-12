Pendientes del aforo de El Sadar

“habrá cambios” en las medidas concretas para la celebración de eventos deportivos de gran afluencia, preguntado por el derbi entre el Tenerife y Las Palmas. El aforo de El Sadar podría verse reducido en el próximo mes de enero ante el imparable avance de la variante ómicron. Este miércoles está prevista una reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad con este asunto sobre la mesa. El consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, avanzó a los medios locales queen las medidas concretas para la celebración de eventos deportivos de gran afluencia, preguntado por el derbi entre el Tenerife y Las Palmas.

El diario ABC informaba en su edición digital de que el documento del Consejo Interterritorial incluye medidas específicas, que aún deben ser aprobadas, para las competiciones deportivas como los partidos de Osasuna. Se propone un aforo máximo para eventos en recintos abiertos para Primera y Segunda y un aforo máximo para eventos en recintos cerrados en la ACB de baloncesto.

Osasuna está pendiente de todo ello, pero no tiene ninguna noticia al respecto sobre si podrá seguir contando con el 100% de aforo de cara al partido de este lunes contra el Athletic y del día 9 contra el Cádiz, los más inmediatos. De bajar ese techo saldría perjudicado, no así otros equipos que no están colgando el cartel de “no hay billetes” por motivos puramente deportivos y registran bajas afluencias.

De momento, las nuevas restricciones propuestas por el Gobierno de Navarra no afectan a El Sadar, pero el órgano estatal está por encima. “Las medidas que afectan a los estadios de la Liga de Fútbol Profesional dependen de las decisiones de órganos estatales interterritoriales, y se plasman en el documento de actuaciones coordinadas del Ministerio de Salud”, reflejaba ayer el área de Deporte del Gobierno de Navarra en las redes sociales.

Osasuna se puso en contacto con Salud para conocer si le afectaba de alguna forma el nuevo plan de restricciones de la comunidad y se confirmó la respuesta desde las altas instancias: todo continúa como hasta ahora. Con todo, hay que esperar a la reunión del Consejo Interterritorial.

SIN COMER NI BEBER

Es seguro que seguirá la prohibición de comer y beber en un partido de horario nocturno (21.00 horas), aunque se podrá consumir el agua que será vendida al asiento. Seguirán cerrados los bares interiores.

Hay comunidades que han impuesto sus medidas propias. En Cataluña, los aforos se han reducido al 70% (aunque sus estadios no suelen pasar de ese baremo en condiciones normales), mientras que en el País Vasco podrían bajar al 50% a falta de que lo concrete hoy el lehendakari, Iñigo Urkullu. Es cierto que uno de los equipos, el Athletic, no se vería afectado porque no juega como local en el siguiente mes.

Un 85% de ocupación, referencia de Primera División

El estadio de El Sadar es referencia de porcentaje de ocupación de la máxima categoría. Las cifras que registra desde que los espectadores han vuelto a los estadios son elevadas, señal de la fidelidad de la afición osasunista y del atractivo de disfrutar de un recinto que ha cambiado por completo su imagen.

Desde que no hay restricciones de aforo, se han jugado cinco partidos (Rayo Vallecano, Granada, Real Sociedad, Elche y Barcelona) y el promedio de butacas cubiertas ha sido del 85%. Un porcentaje que no se ve en otros escenarios que ni siquiera se verían perjudicados si el Consejo Interterritorial impone restricciones. Ha sido una tónica habitual que se hayan agotado las entradas desde comienzos de octubre con el primer partido al 100%, aquel contra el Rayo.

Los dos primeros choques tuvieron unas restricciones del 33% (el Consejo dictó un 40% pero Navarra se descolgó). Después de jugaron otros dos al 60%, antes de que se levantaran todas las prohibiciones de capacidad.

La mejor asistencia se produjo el día de la Real Sociedad. Sin techo de público, la peor fue contra el Elche al jugarse en lunes. La Liga volvió a programar un partido en lunes a Osasuna, el que le medirá al Athletic, a pesar de ser un partido de rivalidad que suscita tanto interés en el ambiente y más en fechas navideñas que hubiera favorecido la presencia del público infantil.