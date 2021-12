Y que alguno lo llame fútbol...

esperanza de que una victoria acabara con la sequía de triunfos y, de paso, nos permitiera alcanzar al Empezaba el encuentro de Osasuna en tierras levantinas con lay, de paso, nos permitiera alcanzar al F.C. Barcelona . Habían perdido los de Xavi tras marchitarse la flor, perdía el Atlético , y solo el Rayo se escapaba un poco. Pero el triunfo en casa del colista nos devolvería ilusiones olvidadas hace varios partidos. Y sin embargo...

Siete sin ganar. Tres empates. Pese a todo, bastante lejos de los puestos de peligro. ¿Todavía habrá alguien que llame a esto fútbol? A mí que no me vengan con que no hay rival pequeño, que esto es once contra once, que no hemos encajado y que sumar siempre es bueno, que si bla, bla, bla y bla. Lo del choque en el Ciudad de Valencia es un atentado contra lo que este deporte supone. Sin paliativos.

Es un atentado que Jagoba se emperre en ese 5-3-2 que alguna vez le habrá dado resultado, en los entrenamientos, pero que mata toda idea de fútbol. Es un atentado sacar a los dos delanteros y no obligar a los laterales a que se maten a poner centros. Es un atentado dejar tres en el centro del campo sin unión, a su bola.

Atentado es cómo defiende Osasuna los córners, que hasta el Levante, colista y sin dirección técnica ni entrenador, sabe que en los saques de esquina sufrimos más que una madre de militar destinado en tierra de conflicto. Si no es por Sergio Herrera nos vamos con la oreja mojada del feudo blaugrana.

Atentado es no tener plan, ni A ni B. Salir a verlas venir, no preparar el choque entre semana, por mucho entrenamiento a puerta cerrada y bajo secreto de sumario, a lo Goebbels, que haga el equipo. ¿De verdad, señor Arrasate, hacen algo rayano al secreto en esas sesiones sin luz ni taquígrafos?¿El qué?¿Practicar las señas para los campeonatos de mus? Venga, Rafa, no me jod...s...

Atentado al buen gusto son los primeros 45 minutos de antifútbol, con el mentado córner despejado por Sergio Herrera y un tiro al palo de De Frutos. Y por nuestra parte nada. Brotes verdes en la camiseta y en el césped híbrido, el resto, hoja seca. Paja que se llama en el mundo agro. Pero de la que encima no sirve ni para quemar. Pero esto lo arregla Jagoba en el descanso, veréis... Pensábamos todos.

A ver si el atentado de verdad va a venir porque se acaba el ciclo. Que andan todos dándose palmaditas en la espalda, presi otros cuatro años para seguir de mamandurria, con el director general clinc clinc calentito, la peña audiovisualera y propagandística vendiendo humo de azúcar y el Braulio renovado. ¿Y el técnico?¿No será que ya son años y que la cosa no da para más, que no va a haber renovación? Algún día sabremos algo...

El caso es que no hubo charla, no hubo reacción, no hubo mejoría. Osasuna siguió a lo mismo, a nada, a verlas venir. Y encima el técnico jugando a saber a qué diantres, quitaba a los dos delanteros para meter a Barja y Rubén. Claro, claro. Saco a estos para que pongan los centros, ya que los carrileros no obedecen, y remata... El obispo de Irurita, porque los delanteros están en el banquillo.

Un quiero y no puedo, un encuentro para encapsular y vender como Dormidina en estado puro, pero encima con mal sueño, mal viaje. Ni los champiñones o bonguis alucinógenos del centro de México te van a dar un mal rato como este Levante-Osasuna. Cerocerismo y aunque sigan dos días jugando no marca nadie...

Estamos mal. Sin paliativos. Hay dudas, y muchas. Lo que al principio de temporada era magia, luz, color, arcoiris y buenrrollismo se ha oscurecido, se ha convertido en una habitación de interrogatorios, una sala de torturas que ya no encuentra excusa ni en la holgada diferencia con el descenso. ¿Solución? Vuelta a los orígenes.

Ahora semana con doblete, semana de Copa del Rey contra las meigas del Dépor y a recibir al F.C. Barcelona. Tras el espectáculo esperpéntico del Ciudad de Valencia, con tanta duda, no veo ahora mismo ni siguiente ronda en el torneo del K.O. ni puntuando contra los de Xavi. ¿O sí? Todo lo contrario sería un atentado... contra el osasunismo.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!