Así juega el Granada: de Diego a Robert, un cambio demasiado profundo

Le rescató el Granada , club que le conocía bien debido a su paso por dos equipos de la provincia (Arenas de Armilla y Motril), y le dio una nueva oportunidad en Segunda. El técnico, quizá con la lección aprendida de sus errores en Osasuna no decepcionó: logró el ascenso, por detrás precisamente de su ex equipo, y recuperó el aura de "niño prodigio" de los banquillos. No obstante, lo mejor para Diego estaba por llegar. El salto a la máxima categoría benefició a su idea de fútbol rocoso y efectivo, y el Granada fue durante dos campañas seguidas lade LaLiga Santander.