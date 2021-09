Budimir asume que su lesión es “bastante compleja”

problemas generados por la pubalgia. En estos últimos días en Tajonar no ha hecho trabajo de campo con balón. Continúa con su trabajo personalizado, por lo que no puede competir aún. Será el quinto partido que se pierda. Ante Budimir ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria . Sigue renqueante de sus. En estos últimos días en Tajonar no ha hecho trabajo de campo con balón. Continúa con su trabajo personalizado, por lo que no puede competir aún. Será el quinto partido que se pierda.

Mientras tanto, el delantero atiende a los medios de su país para hablar de su situación física. “Podría estar mejor... Estamos monitoreando la situación día a día. No estoy al cien por cien. Veremos todo en un periodo futuro. Tengo un problema con el aductor, en el agarre, también es una cuestión del nervio. De hecho, la lesión es bastante compleja. Es como armar un rompecabezas. Hay varias zonas que están conectadas alrededor de ese hueso púbico”, aseguraba en declaraciones al diario digital Sportske Novosti que fueron publicadas este sábado.

Budimir recuerda que se sentó en el banquillo de Mendizorroza el sábado pasado, aunque contra el Betis este jueves se volvió a quedar fuera de la lista. Está siendo un vaivén de sensaciones. De momento, paciencia. “Los médicos están estudiando la mejor forma de entrenarme. Realmente solo puedo decir que veremos cómo van las cosas más adelante”, apuntó el croata.

BAJA CON LA SELECCIÓN

El delantero de Ozimica espera poder recuperarse “lo antes posible y coger el ritmo”. Causa baja para los partidos con Croacia de la ventana de octubre, valederos para la clasificación del Mundial 2022. “Antes de la última convocatoria, tuve la lesión. No estaba preparado y ahora es lógico que tampoco vaya. Es la realidad”.

Los rivales de su selección, primera de grupo, son Chipre y Eslovaquia. El futbolista de Osasuna espera poder estar en las siguientes citaciones y por supuesto, disputar la máxima competición de selecciones la temporada que viene. “Necesito prepararme y jugar, jugar bien. Es normal que el entrenador llame a jugadores que están en forma, que están jugando. Si no soy el indicado, no lo soy. Aquí no hay que llorar, esa es la realidad. Lo acepto y ahora está claro lo que tengo que hacer. Estar sano y listo para la próxima convocatoria de la selección nacional”.

ARRASATE Y EL TRABAJO DE CAMPO

En la rueda de prensa previa al partido de Mallorca, Jagoba Arrasate volvió a ser preguntado por el estado físico del delantero. En este caso, aseguró que Budimir está dando más importancia al trabajo específico. “El plan ya lo dije. Es mixto: fortalecer el pubis con el trabajo de campo. El plan iba muy bien. Solo que él ahora mismo le está dando más importancia a ese fortalecimiento de la zona que al trabajo de campo. Por eso, si no está haciendo trabajo de campo, no puede estar en la convocatoria”.